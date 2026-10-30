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    aphranel empfängt europäische Ärzte in China zum klinischen Austausch

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    Einwöchiges Programm im Rahmen von „The Norns' Weave" beleuchtet die klinische Praxis in China und deren mögliche Anwendungen in Europa

    SHANGHAI, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- aphranel, die Marke für regenerative Ästhetik von MOYOM Biotech, hat ein klinisches Austauschprogramm ins Leben gerufen, das europäische Ärzte für eine Woche nach China bringt, um dort klinische Beobachtungen durchzuführen und Diskussionen zu führen. Unter dem Motto „In China lernen, in Europa anwenden" bietet das Programm europäischen Ärzten die Möglichkeit, chinesisches klinisches Fachwissen und Injektionstechniken aus erster Hand kennenzulernen und zu überlegen, wie diese Ansätze die Praxis in Europa bereichern könnten. Die Initiative ist Teil von „The Norns' Weave", einem globalen akademischen Programm, das Ärzte über Kulturen, klinische Praktiken und ästhetische Philosophien hinweg miteinander verbindet. Inspiriert von den drei Nornen der nordischen Mythologie bringt das Programm die Philosophie von aphranel, The Poetics of Time, durch drei Säulen zum Ausdruck: Dialog, Austausch und Konvergenz.

    Auf der Grundlage von mehr als 12 Jahren Forschung und Entwicklung hat aphranel seine internationale Präsenz ausgebaut, nachdem das Unternehmen 2025 in China die NMPA-Zulassung der Klasse III für seinen MagiCCrystal CaHA-Filler sowie 2026 die EU-MDR-Zertifizierung erhalten hat. Der Biostrukturierer nutzt eine firmeneigene CaHA-Mikrokügelchen-Technologie, um sofortige strukturelle Unterstützung mit Kollagen-Biostimulation und vollständiger biologischer Abbaubarkeit zu kombinieren. Durch sein „Train-the-Trainer" (TTT)-Ausbildungsrahmenwerk und internationale akademische Partnerschaften möchte aphranel Ärzten dabei helfen, klinisches Wissen auszutauschen und die evidenzbasierte Praxis in der regenerativen Ästhetik weltweit zu stärken.

    Dr. Tiago Guimarães besuchte kürzlich in Begleitung des europäischen Medizin- und Vertriebsteams von aphranel China, um dort an einem klinischen Immersionsprogramm in mehreren Städten mit aphranel-zertifizierten chinesischen Ärzten teilzunehmen. Die Delegation besuchte das Yestar Medical Aesthetic Hospital und das Huamei Zixin Medical Aesthetic Hospital in Guangzhou; Shenzhen Fanyan Aesthetics und das Shenzhen Boai Shuguang Hospital in Shenzhen; REAL Medical Aesthetics in Shanghai sowie Estee Ryan und JollyHue in Hangzhou.

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