aphranel empfängt europäische Ärzte in China zum klinischen Austausch

Einwöchiges Programm im Rahmen von „The Norns' Weave" beleuchtet die klinische Praxis in China und deren mögliche Anwendungen in Europa

SHANGHAI, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- aphranel, die Marke für regenerative Ästhetik von MOYOM Biotech, hat ein klinisches Austauschprogramm ins Leben gerufen, das europäische Ärzte für eine Woche nach China bringt, um dort klinische Beobachtungen durchzuführen und Diskussionen zu führen. Unter dem Motto „In China lernen, in Europa anwenden" bietet das Programm europäischen Ärzten die Möglichkeit, chinesisches klinisches Fachwissen und Injektionstechniken aus erster Hand kennenzulernen und zu überlegen, wie diese Ansätze die Praxis in Europa bereichern könnten. Die Initiative ist Teil von „The Norns' Weave", einem globalen akademischen Programm, das Ärzte über Kulturen, klinische Praktiken und ästhetische Philosophien hinweg miteinander verbindet. Inspiriert von den drei Nornen der nordischen Mythologie bringt das Programm die Philosophie von aphranel, The Poetics of Time, durch drei Säulen zum Ausdruck: Dialog, Austausch und Konvergenz.