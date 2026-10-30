DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe etwas über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten des dritten Quartals./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 80,36EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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