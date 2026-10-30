DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe etwas über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten des dritten Quartals./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 80,36EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was einem Rückgang von +-0,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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