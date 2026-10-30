DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei recht ruhig gewesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Mittelfristig laufe bei der Bank alles rund./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,65

Kursziel alt: 23,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

