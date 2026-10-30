DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 457 auf 453 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard "dekodierte" in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht die neuen Ziele des Triebwerkherstellers. Die Nachfrage im Service- und Ersatzteilgeschäft bleibe stark und der Free Cashflow sei beruhigend. Er hob seine Schätzungen etwas an, senkte das Kursziel aber aufgrund der geringeren Branchenbewertung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 328,3EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 453
Kursziel alt: 457
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 453
Kursziel alt: 457
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