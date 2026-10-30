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    Alzchem rutschen ab - 'Marktschätzungen dürften sinken'

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Alzchem-Aktien rutschen zeitweise zweistellig ab
    • Alzchem hält an 2026-Prognose nach Zahlen fest
    • Ebit-Schätzungen dürften 4 bis 5 Prozent sinken
    AKTIE IM FOKUS - Alzchem rutschen ab - 'Marktschätzungen dürften sinken'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Alzchem sind am Freitag zeitweise prozentual zweistellig abgerutscht auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Damit verließen sie ihre Seitwärtstendenz seit dem Sommer nach unten. Am Nachmittag verloren die Papiere des Spezialchemiekonzerns auf dem vorletzten Platz im Nebenwerteindex SDax noch 8,8 Prozent auf 147,40 Euro. Alzchem hatte am Vortag im Zuge der Vorlage von Quartalszahlen die Prognose für 2026 bestätigt. Die Aktien hatten den Handel leicht schwächer beendet.

    Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank ließ seine Schätzungen anschließend weitgehend unverändert. Er rechnet aber damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden, um der beschleunigten Abschreibungsrate in Bezug auf eine neue Nitroguanidin-Anlage Rechnung zu tragen./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 18.153 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +32,56 %/+74,03 % bedeutet.





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