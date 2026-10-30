DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Von den Verzögerungen im Bahn-Bereich dürfte sich Knorr aber schon im vierten Quartal etwas erholen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 88,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.