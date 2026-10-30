DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Von den Verzögerungen im Bahn-Bereich dürfte sich Knorr aber schon im vierten Quartal etwas erholen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 88,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte