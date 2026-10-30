DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sprach in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum finalen Quartalsbericht von negativen Effekten im Geschäftsmix. Er sieht im vierten Quartal noch keine Margenverbesserung. Aus Bewertungsgründen bleibt er allerdings bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 33,34EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

