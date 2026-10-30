DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 205
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