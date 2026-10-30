Smartbroker Holding: Gewinnspanne rauf, Vorsorgeplattform 2027 bereit
Weniger Neukunden, mehr Trades: SMARTBROKER+ senkt die Umsatzprognose für 2026, hebt aber den Ergebnisausblick an. Neue Funktionen und das Altersvorsorgedepot sollen Wachstum bringen.
Foto:
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf **65 bis 70 Mio. Euro** gesenkt (bisher 67 bis 72 Mio. Euro), vor allem wegen weniger Neukunden und schwächerem Media-Geschäft.
- Die Prognose für das operative EBITDA wurde auf **−1,0 bis 2,0 Mio. Euro** angehoben (bisher −1,5 bis 1,5 Mio. Euro), da geringere Marketing- und Akquisitionsausgaben erwartet werden.
- Das SMARTBROKER+-Neukundenziel für 2026 sinkt deutlich von rund **100.000 auf 55.000**. Seit dem Frühjahr ist die Nachfrage nach neuen Depots branchenweit verhalten.
- Bestehende Kundinnen und Kunden handeln weiterhin rege: Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete SMARTBROKER+ **4,7 Millionen Trades**, rund 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
- SMARTBROKER+ wurde um Funktionen wie den Trader für den Desktop, erweiterte Charts und Ordermöglichkeiten, ein überarbeitetes Dashboard sowie Depotvollmachten ergänzt.
- Das Altersvorsorgedepot gilt als möglicher Wachstumstreiber ab 2027: Die Gesellschaft erwartet, dass aufgeschobene Nachfrage mit dem Förderstart im Januar in neue Depoteröffnungen mündet; eine Kreditlinie von bis zu **20 Mio. Euro** soll das Wachstum finanzieren.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im
Plus.
0,00 %
0,00 %
-3,11 %
-7,53 %
-30,17 %
-11,76 %
-61,61 %
+1.387,09 %
+895,01 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte