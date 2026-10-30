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    Smartbroker Holding: Gewinnspanne rauf, Vorsorgeplattform 2027 bereit

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    Weniger Neukunden, mehr Trades: SMARTBROKER+ senkt die Umsatzprognose für 2026, hebt aber den Ergebnisausblick an. Neue Funktionen und das Altersvorsorgedepot sollen Wachstum bringen.

    Smartbroker Holding: Gewinnspanne rauf, Vorsorgeplattform 2027 bereit
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    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf **65 bis 70 Mio. Euro** gesenkt (bisher 67 bis 72 Mio. Euro), vor allem wegen weniger Neukunden und schwächerem Media-Geschäft.
    • Die Prognose für das operative EBITDA wurde auf **−1,0 bis 2,0 Mio. Euro** angehoben (bisher −1,5 bis 1,5 Mio. Euro), da geringere Marketing- und Akquisitionsausgaben erwartet werden.
    • Das SMARTBROKER+-Neukundenziel für 2026 sinkt deutlich von rund **100.000 auf 55.000**. Seit dem Frühjahr ist die Nachfrage nach neuen Depots branchenweit verhalten.
    • Bestehende Kundinnen und Kunden handeln weiterhin rege: Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete SMARTBROKER+ **4,7 Millionen Trades**, rund 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
    • SMARTBROKER+ wurde um Funktionen wie den Trader für den Desktop, erweiterte Charts und Ordermöglichkeiten, ein überarbeitetes Dashboard sowie Depotvollmachten ergänzt.
    • Das Altersvorsorgedepot gilt als möglicher Wachstumstreiber ab 2027: Die Gesellschaft erwartet, dass aufgeschobene Nachfrage mit dem Förderstart im Januar in neue Depoteröffnungen mündet; eine Kreditlinie von bis zu **20 Mio. Euro** soll das Wachstum finanzieren.

    Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im Plus.


    Smartbroker Holding

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