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    Nexi und Telekom erhalten Großauftrag für digitalen Euro

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nexi und Telekom sichern zehn Jahre lang das Netz
    • Telefonica ergänzt das Netz als zweiter Anbieter
    • Digitaler Euro soll Bargeld ergänzen, Start 2029
    Nexi und Telekom erhalten Großauftrag für digitalen Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt die technischen Vorbereitungen für eine europäische Digitalwährung voran: Ein Konsortium aus dem italienischen Zahlungsdienstleister Nexi und der Deutsche Telekom hat den Zuschlag für zentrale Konnektivitätsdienste des digitalen Euro erhalten. Die Bietergemeinschaft erhält einen Zehnjahresvertrag.

    Als zweiter unabhängiger Netzwerkdienstleister wurde der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica ausgewählt. Mit dieser Doppelvergabe will die Notenbank Ausfallsicherheit garantieren und Monopolabhängigkeiten bei der Anbindung vermeiden.

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    Deutsch-Italienische Kooperation

    Die an der Mailänder Börse notierte Nexi-Gruppe zählt zu den führenden PayTech-Konzernen Europas und stellt digitale Zahlungsinfrastrukturen, Kartenterminals sowie Abrechnungslösungen für Banken und Händler bereit. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom soll das Unternehmen ein hochskalierbares und ausfallsicheres Netzwerk aufbauen und betreiben. Dieses verbindet die Rechenzentren der künftigen Plattform für Dienste rund um den digitalen Euro (DESP) und gewährleistet zugleich den gesicherten Datenzugang für Geschäftsbanken, Zahlungsdienstleister sowie die nationalen Zentralbanken des Eurosystems.

    Die Vergabe der Konnektivitätsdienste ist allerdings nur ein Baustein der breit angelegten technischen Beschaffungsinitiative der Währungshüter. Über das Leitungsnetz hinaus hat die EZB fünf weitere zentrale Komponentenpakete für die Systemarchitektur ausgeschrieben. Diese umfassen Softwarelösungen für das Betrugs- und Risikomanagement, einen Verzeichnisdienst zur Alias-Auflösung via Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Mechanismen zum sicheren Austausch von Transaktionsdaten, Systeme zur Abwicklung von Offline-Zahlungen ohne aktive Internetverbindung sowie die Entwicklung einer standardisierten Referenz-App.

    Digitaler Euro als Ergänzung zum Bargeld

    Die EZB tüftelt seit Jahren an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung. Sie soll das Euro-Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen. Derzeit dominieren vor allem US-Anbieter wie Paypal , Mastercard und Visa den Markt für digitale Zahlungen in Europa. Mit einem digitalen Euro wollen die Euro-Notenbanken ihnen ein europäisches Angebot entgegensetzen.

    Die EZB peilt eine Einführung der Alternative zum Bargeld 2029 an, für 2027 ist der Start eines Pilotprojekts zum digitalen Euro angepeilt. Dafür muss allerdings der Rechtsrahmen für den digitalen Euro stehen. Ein Gesetzentwurf der EU-Kommission wird noch im Europäischen Parlament verhandelt, eine für Mai geplante Abstimmung könnte sich aber verschieben, berichte jüngst das "Handelsblatt"./cd/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 25,94 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +7,94 %/+54,20 % bedeutet.





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