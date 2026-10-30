DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Absatzwachstum, Preis-Mix und der Umsatz hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 72,16EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

