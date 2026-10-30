DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt liege der Halbleiterkonzern gut in der Spur für ein starkes Jahr 2027, schrieb Johannes Schaller in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +47,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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