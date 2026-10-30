DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt liege der Halbleiterkonzern gut in der Spur für ein starkes Jahr 2027, schrieb Johannes Schaller in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Johannes Schaller
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Johannes Schaller
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
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