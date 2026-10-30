Börsen Update Europa - 30.10. - TecDAX schwach -1,34 %

Der MDAX steht bei 30.432,54 PKT und verliert bisher -1,12 %. Top-Werte: PUMA +5,74 %, Nemetschek +2,48 %, CTS Eventim +2,32 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -7,32 %, Deutz -6,70 %, Bechtle -6,09 %

Der DAX bewegt sich bei 25.849,75 PKT und fällt um -0,87 %. Top-Werte: Bayer +4,46 %, Scout24 +2,30 %, Hannover Rueck +2,15 % Flop-Werte: Siemens Energy -6,27 %, Infineon Technologies -3,83 %, Hochtief -2,95 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Erste Group AG!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:05) bei 4.103,71 PKT und fällt um -1,34 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,94 %, Nemetschek +2,48 %, ATOSS Software +1,84 %

Flop-Werte: OHB -8,22 %, SILTRONIC AG -7,32 %, PVA TePla -6,27 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.145,10 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Sanofi +5,07 %, Bayer +4,46 %, EssilorLuxottica +3,96 %

Flop-Werte: Siemens Energy -6,27 %, ASML Holding -4,22 %, Infineon Technologies -3,83 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.447,74 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: DO & CO +2,05 %, Verbund Akt.(A) +1,51 %, Erste Group Bank +1,26 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,09 %, voestalpine -3,57 %

Der CH 20 steht bei 14.805,08 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Swiss Re +2,47 %, Givaudan +2,43 %, Nestle +2,17 %

Flop-Werte: Logitech International -4,14 %, ABB -2,79 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.271,03 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: AstraZeneca +5,55 %, Essity Registered (B) +2,67 %, Telia Company +2,52 %

Flop-Werte: ABB -2,79 %, SSAB Registered (A) -1,71 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.610,00 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,23 %, Coca-Cola HBC +1,99 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,45 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,27 %, Jumbo -1,85 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,76 %