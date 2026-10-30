Neues 52-Wochen-Hoch: Regeneron Pharmaceuticals springt nach oben

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,18 % bei Regeneron Pharmaceuticals.

Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei Regeneron Pharmaceuticals. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Die Wettbewerber zeigen ein gemischtes Bild: Während Biogen und Eli Lilly zulegen, geben Amgen und AbbVie nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie damit um +7,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Regeneron Pharmaceuticals um +18,63 % gewonnen.

Während Regeneron Pharmaceuticals heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,42 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Biogen notiert im Plus, mit +1,32 %. Eli Lilly notiert im Plus, mit +2,71 %. AbbVie verliert -1,61 %

Regeneron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,52 % 1 Monat +18,32 % 3 Monate +29,18 % 1 Jahr +38,28 %

Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Stand: 30.10.2026, 14:00 Uhr

Regeneron Pharmaceuticals ist ein US-Biotechkonzern mit Fokus auf monoklonale Antikörper und genetisch basierte Therapien. Kernprodukte sind u.a. Eylea (Augenheilkunde) und Dupixent (Immunologie, mit Sanofi). Starke F&E-Pipeline, eigene Antikörper-Plattformen. Wichtige Wettbewerber: Amgen, Biogen, Roche/Genentech, Novartis. USP: hohe Innovationsrate, starke Partnerschaften, Fokus auf Spezialindikationen.

Es gibt 101 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,63 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,19 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,87 %, über 10 Jahre bei 8,88 %.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Regeneron Pharmaceuticals Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.