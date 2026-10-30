🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRegeneron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals

    Neues 52-Wochen-Hoch: Regeneron Pharmaceuticals springt nach oben

    Auf Höhenflug

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regeneron Pharmaceuticals gewinnt 7,07 % und setzt sich damit deutlich vom US Tech 100 ab, der um 1,42 % nachgibt.

    Auf Höhenflug - Neues 52-Wochen-Hoch: Regeneron Pharmaceuticals springt nach oben
    Foto: ASSOCIATED PRESS - ASSOCIATED PRESS

    Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei Regeneron Pharmaceuticals. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Die Wettbewerber zeigen ein gemischtes Bild: Während Biogen und Eli Lilly zulegen, geben Amgen und AbbVie nach.

    Aktueller Stand der Regeneron Pharmaceuticals Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 30.10.2026

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,18 % bei Regeneron Pharmaceuticals.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    26.776,92€
    Basispreis
    16,86
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.541,04€
    Basispreis
    17,54
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie damit um +7,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Regeneron Pharmaceuticals um +18,63 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Regeneron Pharmaceuticals heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,42 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Biogen notiert im Plus, mit +1,32 %. Eli Lilly notiert im Plus, mit +2,71 %. AbbVie verliert -1,61 %

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,52 %
    1 Monat +18,32 %
    3 Monate +29,18 %
    1 Jahr +38,28 %
    Stand: 30.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

    Regeneron Pharmaceuticals ist ein US-Biotechkonzern mit Fokus auf monoklonale Antikörper und genetisch basierte Therapien. Kernprodukte sind u.a. Eylea (Augenheilkunde) und Dupixent (Immunologie, mit Sanofi). Starke F&E-Pipeline, eigene Antikörper-Plattformen. Wichtige Wettbewerber: Amgen, Biogen, Roche/Genentech, Novartis. USP: hohe Innovationsrate, starke Partnerschaften, Fokus auf Spezialindikationen.

    Es gibt 101 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,63 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,19 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,87 %, über 10 Jahre bei 8,88 %.

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Regeneron Pharmaceuticals Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Regeneron Pharmaceuticals

    +6,17 %
    +7,51 %
    +19,20 %
    +30,78 %
    +39,05 %
    +6,46 %
    +40,26 %
    +141,73 %
    +1.528,54 %
    ISIN:US75886F1075WKN:881535
    Regeneron Pharmaceuticals direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Auf Höhenflug Neues 52-Wochen-Hoch: Regeneron Pharmaceuticals springt nach oben Regeneron Pharmaceuticals gewinnt 7,07 % und setzt sich damit deutlich vom US Tech 100 ab, der um 1,42 % nachgibt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     