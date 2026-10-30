BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas ließ nach der vom Spezialchemiekonzern bekräftigten Prognose für 2026 seine Schätzungen weitgehend unverändert. Er rechnet aber damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden, um der beschleunigten Abschreibungsrate in Bezug auf eine neue Nitroguanidin-Anlage Rechnung zu tragen, die aber bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt sei. Dies schrieb der Experte am Donnerstagabend nach dem Bericht des SDax-Unternehmens./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,41 % und einem Kurs von 146,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 201

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

