Bitcoin rutscht vor dem Wochenende ins Minus – Ethereum verliert stärker - 30.10.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,63 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 78.642,89USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,81 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,92 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,38 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -2,77 %, ETH/USD um -6,21 %, SOL/USD um -3,95 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,85 %.