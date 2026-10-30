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    Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW pausiert die Entwicklung des E-Golf vorerst
    • Finanzielle Krise und schwaches China belasten VW
    • Betriebsrat: Pause bedeutet nicht das Projektende
    Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen mit einer weiteren Sparmaßnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Maßnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

    Im anspruchsvollen Marktumfeld und mit dem belasteten Ergebnis sei es wichtig, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen und Prioritäten weiter zu schärfen, sagte Powels. Erst gestern hatte VW mitgeteilt, dass das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei rund minus 5,82 Milliarden Euro lag. Begründet wurde dies mit einer milliardenschweren Porsche-Abschreibung, dem schwachen China-Geschäft und Kosten für den Umbau.

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    Der Betriebsrat in Wolfsburg betonte, dass die Pause nicht bedeute, dass das Projekt gestrichen werde oder sich der Start verzögere. "Zeitverzug lässt sich aufholen", hieß es in einem Intranet-Beitrag, der der dpa vorliegt. Der vorläufige Ausgaben-Stopp sei aber ein weiteres Anzeichen für die angespannte finanzielle Lage des Konzerns./bch/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 70,08 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,26 %/+70,99 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Audis geplantes US-Werk, Zollbelastungen und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit lokaler Produktion. Bei der Softwarestrategie stehen erhofften Einsparungen durch chinesische Partner Sorgen um Rivian-Investitionen und Integrationsrisiken gegenüber. Die Xpeng-Kooperation wird teils als Kurstreiber gesehen. Diskutiert werden zudem Managementfehler, chinesischer Wettbewerbsdruck und die Ausrichtung auf Verbrenner statt Elektromobilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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