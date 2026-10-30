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    Chervon startet das Advanced Momentum Program (AMP) zur Gewinnung und Förderung der nächsten Generation von Führungskräften

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    Chervon startet das Advanced Momentum Program (AMP) zur Gewinnung und Förderung der nächsten Generation von Führungskräften
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    Chervon startet das Advanced Momentum Program (AMP), das Matt DeFeo, Senior Vice President, Sales, Training, and Recruiting, unterstellt ist.

     

     

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2026 / Chervon wird in den kommenden Monaten und Jahren Hunderte von Hochschulabsolventen einstellen, um die aggressive Wachstumsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Die neue AMP-Initiative wurde entwickelt, um die Rekrutierung, Schulung, Entwicklung, Beförderung und Betreuung der besten Hochschulabsolventen mit hohem Potenzial bei Chervon voranzutreiben. AMP wird die nächste Generation von Führungskräften bei Chervon heranbilden.

     

    Das Programm umfasst ein umfassendes Schulungssystem für Produkte, Kompetenzen und Karriereentwicklung. AMP wird vielversprechende neue Mitarbeiter rekrutieren, fördern und ihnen den Aufstieg in eine Vielzahl von Positionen ermöglichen, darunter Filialbetreuung, Endkundenmarketing, Vertrieb, Produktmanagement, E-Commerce/digitales Marketing, Vertriebskanalmanagement, Markteinführung und Vermarktung, Service, Engineering, Lieferkettenmanagement, operatives Geschäft und Finanzen. Letztendlich wird AMP einen stetigen Nachschub an herausragenden Führungskräften für den zukünftigen Bedarf des Unternehmens im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus sicherstellen.

     

    „Wir werden AMP einsetzen, um das allerbeste Team in der globalen Elektrowerkzeug- und OPE-Branche aufzubauen“, sagte Joe Galli, CEO. „AMP wird eine treibende Kraft bei der Festigung der inspirierenden Hochleistungskultur sein, die wir bei Chervon aufbauen.“

     

    „Wir haben das Glück, über ein Weltklasse-Team zu verfügen, das die spannende AMP-Initiative zügig umsetzen und leiten kann“, sagte Matt DeFeo. „AMP wird eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unserer aggressiven Wachstumsstrategie spielen.“

     

    ÜBER CHERVON

     

    Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

     

    Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

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