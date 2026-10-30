JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Hold" belassen. Durch die Bank stark sei das dritte Quartal gewesen, schrieb Mark Wilson am Freitag. Die Klärung der verbleibenden Forderungen aus der Ölkatastrophe nach der Explosion der Plattform Deepwater Horizon stehe weiter im Fokus./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 7,474EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

