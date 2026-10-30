JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi bei einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser attestierte den Franzosen am Freitag sehr starke Quartalsergebnisse. Der aufgehellte Ausblick des Pharmakonzerns lasse dem Konsens noch etwas Luft nach oben./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 80,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +24,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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