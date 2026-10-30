JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi bei einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser attestierte den Franzosen am Freitag sehr starke Quartalsergebnisse. Der aufgehellte Ausblick des Pharmakonzerns lasse dem Konsens noch etwas Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 80,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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