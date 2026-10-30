BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 106,21 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten die Gewinnerwartungen im dritten Quartal solide übertroffen und schraubten entsprechend ihr Jahresziel hoch, schrieb Justin Smith am Freitag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 80,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106,21
Kursziel alt: 106,21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106,21
Kursziel alt: 106,21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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