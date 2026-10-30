Wichtiger Sieg für Bayer – das steckt hinter dem US-Urteil

Bayer kann im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit einen wichtigen Erfolg verbuchen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Missouri hat erstmals seit einer richtungsweisenden Entscheidung des obersten US-Gerichts zugunsten der Bayer-Tochter Monsanto entschieden. Die Geschworenen sprachen den Konzern einstimmig frei. An der Börse sorgte die Nachricht für Rückenwind: Die Bayer-Aktie stieg um 5,34 Prozent auf 50,52 Euro (Stand 16:08 Uhr MEZ).

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Geschworene weisen Klagen einstimmig zurück

Im Verfahren Theresa Aretino und weitere Klägerinnen ging es um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Die drei Klägerinnen hatten Monsanto wegen angeblicher Produktfehler, vorsätzlicher Täuschung und Nachlässigkeit verklagt.

Zuvor hatte der US Supreme Court im Juni 2026 im Fall Durnell entschieden, dass Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise unter bestimmten Voraussetzungen durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Damit entfiel ein zentraler Ansatzpunkt vieler Glyphosat-Klagen.

Im Verfahren Aretino konzentrierte sich die Klägerseite deshalb auf die verbliebenen Vorwürfe. Doch auch damit konnte sie sich nicht durchsetzen. Es war der erste Prozess, in dem ein Gericht diese alternativen Klagebegründungen nach dem Urteil des Supreme Court prüfte.

Bayer sieht hohe Hürden für weitere Klagen

Bayer begrüßte das Urteil. Bill Dodero, Leiter der US-Rechtsabteilung und des Bereichs Litigation, erklärte, die Entscheidung bestätige, dass es keine ausreichenden Beweise für die Vorwürfe gebe.

Zudem sieht der Konzern darin ein Signal an weitere Kläger. Nach dem Urteil des Supreme Court gebe es erhebliche Hürden für neue Verfahren. Das betreffe sowohl die rechtliche Grundlage als auch die Beweislage.

Bayer verteidigt Glyphosat weiter

Der Konzern verweist weiterhin auf die wissenschaftliche Datenlage und die Einschätzungen der Behörden. Bayer zufolge belegen zahlreiche Studien die Sicherheit glyphosatbasierter Herbizide bei sachgemäßer Anwendung. Die US-Umweltbehörde EPA habe wiederholt festgestellt, dass Roundup wahrscheinlich nicht krebserregend sei.

Trotz des jüngsten Erfolgs ist der Rechtsstreit für Bayer noch nicht beendet. Das Unternehmen will sich auch in den verbleibenden Verfahren gegen die Klagen wehren. Der Ausgang des aktuellen Prozesses könnte dem Konzern dabei zusätzlichen Rückenwind geben.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 50,18EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

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