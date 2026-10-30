Warum deutsche Aktiendepots anders geschützt sind

Es dauerte offenbar nur 20 Minuten. Dann hatten Hacker Kryptowährungen im Wert von rund 6,36 Milliarden US-Dollar aus Wallets der weltgrößten Kryptobörse Binance bewegt. Ein digitaler Raubzug in bislang kaum vorstellbarer Größenordnung. Nach Einschätzung des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs soll die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor hinter dem Angriff stecken.

Binance bestätigte einen Sicherheitsvorfall mit einem Volumen von rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Etwa drei Milliarden US-Dollar konnten nach Unternehmensangaben zunächst eingefroren werden. Die Plattform setzte Ein- und Auszahlungen zeitweise aus und versprach, Verluste zu übernehmen.

Für Millionen Anleger stellt sich damit die Frage, ob ein solcher Angriff auch ihr Aktiendepot bei einem deutschen Onlinebroker treffen kann.

Warum Hacker Milliarden in Minuten bewegen konnten

Bei Kryptowährungen entscheidet die Kontrolle über private digitale Schlüssel darüber, wer Transaktionen auslösen kann. Gelangen Kriminelle an die Schlüssel einer internetverbundenen sogenannten Hot Wallet, können sie Kryptowerte innerhalb kürzester Zeit auf andere Blockchain-Adressen übertragen. Solche Transaktionen lassen sich häufig nicht rückgängig machen. Bei klassischen Wertpapierdepots ist das System jedoch grundlegend anders.

„Ein Angriff auf IT-Systeme ist bei keinem Finanzdienstleister völlig auszuschließen. Die entscheidende Frage ist, was ein Angreifer im Erfolgsfall tatsächlich anrichten könnte“, erklärt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG.

Beim Onlinebroker SMARTBROKER+ zum Beispiel werden Aktien und ETFs über die Baader Bank verwahrt. Wertpapierüberträge laufen über regulierte Institute und dokumentierte Abwicklungsprozesse. Eine Aktie lässt sich nicht wie eine Kryptowährung unmittelbar an eine beliebige Blockchain-Adresse versenden.

Auch beim Kryptohandel wird auf eine andere Struktur als bei einer klassischen Kryptobörsen gesetzt. Die Bestände werden beim deutschen, von der BaFin zugelassenen Kryptoverwahrer Tangany in kundenbezogenen Wallets gehalten. Transfers auf externe Wallets sind derzeit nicht vorgesehen.

„Selbst wenn sich jemand unberechtigt Zugang zu einem Kundenkonto verschaffen würde, könnte er die Kryptowerte nicht auf eine eigene Adresse abziehen“, erläutert Soltau.

Allerdings bleiben unberechtigte Verkäufe möglich. Erlöse werden auf das Verrechnungskonto gebucht. Auszahlungen sind nach dem beschriebenen Kontomodell nur auf das hinterlegte Referenzkonto möglich. Das erschwert einen direkten Vermögensabfluss, schließt Betrug oder finanzielle Schäden aber nicht vollständig aus.

Wem gehören die Aktien bei einer Bankenpleite?

Ein weiterer Unterschied betrifft die Eigentumsverhältnisse. Aktien und ETFs im Kundendepot gehören grundsätzlich nicht zum Vermögen des Brokers oder der depotführenden Bank.

Wird ein Institut insolvent, können Anleger die Herausgabe beziehungsweise Übertragung ihrer ordnungsgemäß verwahrten Wertpapiere verlangen. Der Schutz beruht auf den gesetzlichen Eigentums- und Herausgabeansprüchen, nicht auf einer betragsmäßig begrenzten Einlagensicherung.

„Die Wertpapiere im Depot gehören dem Kunden, nicht dem Broker und nicht der Bank“, betont Soltau. Auch bei einer möglichen Insolvenz der Baader Bank blieben die entsprechenden Herausgabeansprüche grundsätzlich bestehen.

Anders sieht es beim Guthaben auf dem Verrechnungskonto aus. Hier greift grundsätzlich die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Die Baader Bank gehört darüber hinaus einem freiwilligen Einlagensicherungssystem an, dessen Schutzumfang von den jeweiligen Bedingungen abhängt.

Kryptowährungen besitzen keinen vergleichbaren gesetzlichen Schutz

Besonders wichtig ist die Unterscheidung für Anleger, die neben Aktien auch Bitcoin oder andere Kryptowährungen besitzen.

Seit der europäischen MiCAR-Regulierung gelten für zugelassene Kryptodienstleister strengere Anforderungen an Verwahrung, Organisation und Kundenschutz. Eine gesetzliche Einlagensicherung oder eine mit klassischen Wertpapiergeschäften vergleichbare Anlegerentschädigung für gewöhnliche Kryptowerte gibt es dadurch jedoch nicht.

SMARTBROKER+ lässt Kryptowerte wie beschrieben über Tangany verwahren. Die Bestände werden nach Angaben des Unternehmens getrennt vom Vermögen des Verwahrers geführt. Das soll die Herausgabe im Insolvenzfall ermöglichen, ersetzt aber keine staatliche Verlustgarantie.

Soltau bringt den Unterschied auf den Punkt: „Es ist aber eine Verwahrlösung und kein Sicherungssystem.“

Dennoch kann auch ein regulierter Kryptoverwahrer technische Risiken oder Betrugsversuche nicht vollständig ausschließen.

Was Anleger aus dem Binance-Hack lernen sollten

Der Milliardenangriff macht deutlich, dass selbst große Handelsplattformen gravierende Sicherheitslücken aufweisen können. Wichtig ist deshalb nicht allein, wie bekannt ein Anbieter ist, sondern wie er Kundengelder und Vermögenswerte tatsächlich schützt.

Bei einem deutschen Wertpapierdepot sorgen regulierte Verwahrstrukturen und gesetzliche Herausgabeansprüche für eine andere Absicherung als bei frei übertragbaren Kryptowährungen. Zusätzliche Beschränkungen bei Wallet-Transfers können auch im Kryptohandel das Risiko eines unmittelbaren Abflusses reduzieren.

Der Unterschied liegt also nicht darin, dass deutsche Broker unangreifbar wären, sondern darin, welche Möglichkeiten ein Angreifer nach einem erfolgreichen Zugriff überhaupt besitzt sowie welche Rechte Anleger behalten, wenn ein Finanzinstitut in Schwierigkeiten gerät.



