Inflationsrate sinkt deutlich auf 2,8 Prozent im Oktober
Deutschland
Für Sie zusammengefasst
- Tankrabatt ließ die Inflation deutlich sinken
- Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 2,8 Prozent
- Im September lag die Inflationsrate noch bei 3,3 Prozent
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem erneuten Tankrabatt ist die Inflationsrate in Deutschland deutlich gesunken. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 3,3 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/DP/jsl
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