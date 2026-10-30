DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für UBS mit einem fairen Aktienwert von 49 Franken auf "Kaufen" belassen. Nach den guten Quartalszahlen sei die Anlagestory voll intakt, schrieb Philipp Häßler am Freitag. "Die Diskussion um die zukünftigen Kapitalanforderungen wird das wichtigste Thema bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Lobbyarbeit der UBS erfolgreich sein wird."/rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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