DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für UBS mit einem fairen Aktienwert von 49 Franken auf "Kaufen" belassen. Nach den guten Quartalszahlen sei die Anlagestory voll intakt, schrieb Philipp Häßler am Freitag. "Die Diskussion um die zukünftigen Kapitalanforderungen wird das wichtigste Thema bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Lobbyarbeit der UBS erfolgreich sein wird."/rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,76 € , was eine Steigerung von +14,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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