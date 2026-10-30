Cambrex beginnt mit dem Bau einer 120-Millionen-Dollar-Erweiterung in Charles City, Iowa

EAST RUTHERFORD, N.J., 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), feierte heute den Spatenstich für seine 120 Millionen Dollar teure Erweiterung am Standort Charles City, Iowa.

Durch die Erweiterung werden 160.000 Liter Produktionskapazität hinzukommen, wodurch die Gesamtkapazität des Standorts um etwa 25 % auf fast eine Million Liter erhöht wird. Dies unterstützt die Entwicklung und kommerzielle Herstellung von niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und synthetischen Peptiden. Die Fertigstellung des Projekts wird im vierten Quartal 2028 erwartet.

Cambrex feierte den Baubeginn mit einer Grundsteinlegung am 29. Oktober, zu der Unternehmensleiter, Mitarbeiter, Vertreter des Bundesstaates und der Gemeinde Charles City zusammenkamen. Dieser Meilenstein fällt mit dem 100-jährigen Jubiläum des Standorts Charles City zusammen, womit ein Jahrhundert Betrieb an diesem Standort begangen wird.

„Dieser Spatenstich markiert einen wichtigen Meilenstein unserer fortgesetzten Investitionen in die US-amerikanische Fertigung und in den Standort Charles City", sagte Claudio Russolo, Chief Operating Officer und designierter Chief Executive Officer von Cambrex. „Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Standorts spiegelt diese Erweiterung sowohl seine lange Geschichte als auch seine anhaltende Bedeutung für unsere Zukunft wider." Durch den Ausbau unserer Produktionskapazitäten im kommerziellen Maßstab für die Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen und Peptiden stärken wir unsere Fähigkeit, Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Programme von der Entwicklung bis zur Vermarktung zu unterstützen."

Die Anlage in Charles City bietet Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für niedermolekulare Wirkstoffe, synthetische Peptide und pharmazeutische Zwischenprodukte und unterstützt Projekte von der klinischen Entwicklung bis zur Produktion im kommerziellen Maßstab. Die Erweiterung baut auf der bestehenden Infrastruktur und dem technischen Know-how des Standorts auf und bietet gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten, um die Kundennachfrage zu decken.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg sowie umfassende analytische Dienstleistungen anbietet.

Mit über 45 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe spezialisierter Technologien und Kompetenzen im Bereich der Wirkstoffherstellung an, darunter kontinuierliche Strömungsprozesse, kontrollierte Substanzen, Peptidsynthese, Festkörperchemie, Biokatalyse, Materialcharakterisierung, komplexe Synthesen und hochwirksame Wirkstoffe (APIs).

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