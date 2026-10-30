Inflation in Deutschland fällt: Das sind jetzt die größten Preistreiber
Tankrabatt wirkt
Die Inflationsrate in Deutschland ist im Oktober auf 2,8 Prozent gesunken. Der Tankrabatt dämpft die Energiepreise, bei Gemüse und Eiern geht es dagegen weiter nach oben.
- Die Inflation sinkt im Oktober auf 2,8 Prozent
- Tankrabatt bremst Energiepreise, Sorgen bleiben
- Gemüse und Eier verteuern sich, Milchprodukte sinken
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Die Teuerung in Deutschland hat im Oktober nachgelassen. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts lag die Inflationsrate bei 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Zuvor war sie bereits von 2,9 Prozent im August auf den Septemberwert gesprungen, weil Benzin, Diesel und Heizöl deutlich teurer geworden waren.
Für den jetzigen Rückgang sorgt vor allem der wiedereingeführte Tankrabatt der Bundesregierung. Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding beziffert dessen Effekt auf 0,3 Prozentpunkte. DZ-Bank-Analyst Christoph Swonke warnt allerdings, die Maßnahme löse die grundsätzlichen Inflationsprobleme nicht. Auch die Bundesbank rechnet in den kommenden Monaten mit keiner echten Entspannung bei den Energiekosten.
Die Zahlen im Detail: Energie kostete 12,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, nach knapp 15 Prozent im Vormonat. Kraftstoffe verteuerten sich um 27,4 Prozent, Diesel stärker als Benzin. Heizöl legte sogar um 59,6 Prozent zu, während Strom und Erdgas günstiger wurden. Bei Erdgas wirkt zusätzlich der Wegfall der Gasspeicherumlage entlastend.
Bei Lebensmitteln blieb die Teuerung mit 0,4 Prozent stabil, dahinter stehen aber gegenläufige Entwicklungen. Gemüse wurde wegen schwacher Ernten und hoher Energiekosten kräftig teurer, Gurken etwa um mehr als ein Viertel, Paprika und Möhren um rund ein Fünftel. Auch Eier kosteten fast 17 Prozent mehr. Milchprodukte wurden dagegen günstiger, unter anderem wegen eines Angebotsüberschusses durch verschobene Produktionszyklen infolge der Blauzungenkrankheit bei Kühen.
Im europäischen Vergleich zeigt sich ein gemischtes Bild. Spaniens Rate gab leicht nach, Frankreichs Inflation stieg dagegen auf 3,8 Prozent, den höchsten Stand seit Ende 2023. Von der EZB befragte Volkswirte haben ihre Prognose für die Eurozone angehoben, auf 3,0 Prozent für dieses und 2,6 Prozent für das kommende Jahr. Die EZB selbst beließ die Leitzinsen zuletzt unverändert, signalisierte aber eine mögliche Erhöhung im Dezember.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion