Ein Erdrutschsieg der Demokraten ist das Basisszenario des Marktes

LIMASSOL, Zypern, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Kontrolle über den Kongress steht am 3. November im Mittelpunkt, wenn die US-Bürger sich darauf vorbereiten, über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und die 35 Sitze im Senat abzustimmen. Vor allem werden die Zwischenwahlen dazu beitragen, den weiteren Verlauf der verbleibenden Amtszeit von Präsident Donald Trump zu bestimmen – ein Thema, das in letzter Zeit natürlich im Rampenlicht stand.

Die Republikaner halten 218 Sitze im Repräsentantenhaus gegenüber 214 Sitzen der Demokraten und verfügen im Senat über eine Mehrheit von 53 zu 47. Eine Partei benötigt 218 Sitze, um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu erlangen; die Demokraten müssten also etwa vier Sitze hinzugewinnen. Mit dem Sieg im Repräsentantenhaus geht der Vorsitz des Sprechers in die Hände der Demokraten über, wodurch sie bestimmen können, welche Gesetzesvorlagen zur Abstimmung kommen.

Prognosemärkte (Polymarket) tendieren stark zu einem Sieg der Demokraten. Stand 29. Oktober preisten die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 67 % für einen demokratischen Erdrutschsieg in beiden Kammern ein, eine Wahrscheinlichkeit von 28 % für ein demokratisches Repräsentantenhaus bei republikanischem Senat und eine Wahrscheinlichkeit von 6 % für einen republikanischen Erdrutschsieg. Unabhängig davon zeigen die Quoten eine Wahrscheinlichkeit von 93 %, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen. Aufgrund dieser Quoten ist ein vollständiger Sieg zwar im Bereich des Möglichen, aber dennoch alles andere als sicher.

FP Markets Chief Market Analyst Aaron Hill kommentierte: „Angesichts der Rekordhöhen der US-Aktienindizes lautet eine zentrale – und, seien wir ehrlich, naheliegende – Frage für viele Anleger, ob Aktien nach den Zwischenwahlen weiterhin gefragt bleiben werden. Zwar bin ich der Erste, der sagt, dass die Vergangenheit niemals eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung sein kann, doch Studien von JP Morgan legen nahe, dass der S&P 500 seit den 1950er Jahren im Jahr nach jeder Zwischenwahl positive Renditen erzielt hat. Sollte es zu einem geteilten Kongress kommen, ändert sich meiner Ansicht nach nicht viel, und dies könnte den Druck auf die Renditen längerfristiger Anleihen etwas mindern. Ein Erdrutschsieg der Demokraten wird jedoch Fragen zu Unternehmenssteuern und Regulierung aufwerfen und könnte sich möglicherweise negativ auf die Aktienkurse auswirken.

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FP Markets unterliegt der Aufsicht der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Services Authority (FSA) der Seychellen, der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Südafrikas und der Capital Markets Authority (CMA) Kenias.

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