BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei überraschend schwach, schrieb Tom O'Malley am Freitag in der Nachbetrachtung des Berichts über das dritte Quartal. Das Umfeld im PC-Bereich habe sich in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert. Gleichzeitig werde die starke Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren von Engpässen bei Substraten gebremst. O'Malley bleibt an der Seitenlinie, die Anlagestory müsse sich wieder beweisen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,71 % und einem Kurs von 59,05EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom O'Malley

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 100

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 $ , was eine Steigerung von +13,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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