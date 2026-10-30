BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei überraschend schwach, schrieb Tom O'Malley am Freitag in der Nachbetrachtung des Berichts über das dritte Quartal. Das Umfeld im PC-Bereich habe sich in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert. Gleichzeitig werde die starke Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren von Engpässen bei Substraten gebremst. O'Malley bleibt an der Seitenlinie, die Anlagestory müsse sich wieder beweisen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / GMT
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Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,71 % und einem Kurs von 59,05EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 100
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
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