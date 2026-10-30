Gerresheimer wieder im Aufwind - Quartalszahlen kommen gut an

Im April war die Aktie aus dem SDax geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorgelegt hatte Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 18.138 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -38,91 %/+40,50 % bedeutet.