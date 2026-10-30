Gerresheimer wieder im Aufwind - Quartalszahlen kommen gut an
AKTIE IM FOKUS
- Gerresheimer-Aktie steigt nach Quartalszahlen kräftig
- Umsatz übertrifft Prognosen, Ergebnis bleibt weitgehend im Plan
- Nach Millionenverlust steigen Chancen auf SDax-Rückkehr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem dreitägigen Rücksetzer haben die Aktien von Gerresheimer am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Ihr Kurs stieg nach der Veröffentlichung vorläufiger Resultate des dritten Geschäftsquartals um mehr als drei Prozent auf 32,94 Euro, während der Gesamtmarkt unter Druck stand. Über 34,20 Euro wartet der höchste Stand seit Oktober 2025.
Der Umsatz des Herstellers von Spritzen, Medikamentenfläschchen und Kosmetikverpackungen habe die Markterwartungen um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis habe sie weitgehend erfüllt, konstatierte David Adlington nach den Eckdaten zum dritten Quartal. Das Management habe sich hinsichtlich eines stärkeren Schlussquartals weiter optimistisch geäußert.
Im April war die Aktie aus dem SDax geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorgelegt hatte Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 18.138 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -38,91 %/+40,50 % bedeutet.
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Wir fassen zusammen:
Ich hoffe, der Prof, den hier viele schon persönlich beleidigt haben, ist in seinem Investment geblieben und fährt jetzt seine wohlverdiente Ernte ein.
Allen anderen würde ich ein bisschen mehr Demut wünschen, aber das ist eine Eigenschaft, die völlig aus der Mode gekommen ist.
Gerresheimer AG
Historie
DE000A0LD6E6
0,63 %
2026-10-22
Obiger Shortseller hat von 0,74% auf nun 0,63% reduziert...
Numeric war mal bei ca. 2, 6%
Quelle: www.bundesanzeiger.de
https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0LD6E6-Gerresheimer/