BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein eher solides als starkes Quartal hinter sich, was dennoch beruhigend sei, schrieb Trevor Stirling am Donnerstagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 71,72EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

