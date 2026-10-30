Ölpreise steigen weiter deutlich - Sorge vor US-Militärschlag im Iran wächst

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag wegen der wachsenden Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran gestiegen. Im Handelsverlauf bauten sie die Gewinne aus dem frühen Handel weiter aus und legten deutlich zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent kostete zuletzt 117,18 US-Dollar und damit zwei Prozent mehr als am Vortag.

US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg beraten lassen. Das "Wall Street Journal" schreibt unter Berufung auf US-Beamte, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, habe Trump am Donnerstag im Weißen Haus unter anderem militärische Optionen im Iran dargelegt.