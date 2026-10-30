Deutz sackt bei stark erhöhtem Handelsumsatz ab

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,95 % hinnehmen.

Der Handelsumsatz bei Deutz erreicht bereits das 4,8-Fache des gesamten Vortags. Der Motorenhersteller verliert deutlich stärker als der MDAX, der um 1,08 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -2,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +11,91 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,08 % geändert.

Informationen zur Deutz Aktie

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Deutz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,93 %, über 10 Jahre bei 8,65 %.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,75 % 1 Monat -17,01 % 3 Monate -2,95 % 1 Jahr +9,14 %

Stand: 30.10.2026, 15:00 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Stefan Augustin ging am Donnerstag auf die Festlegung der Niederlande auf zwei Militärfahrzeugplattformen der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Volvo Registered (B) und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,67 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,59 %.

Deutz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.