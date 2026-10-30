Sinopec veranstaltet Wettbewerb für jugendliche Kulturbotschafter zur Förderung des Austauschs zwischen China und Ägypten

KAIRO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") veranstaltete am 26. Oktober in Kairo die Endrunde und die Preisverleihung des Wettbewerbs „Auf der Suche nach chinesisch-ägyptischen Jugendkulturbotschaftern" und zeichnete 30 Studierende ägyptischer Universitäten als „chinesisch-ägyptische Jugendkulturbotschafter" aus.

Die unter der Schirmherrschaft der chinesischen Botschaft in Ägypten stattfindende Veranstaltung war Teil des Veranstaltungsprogramms zum China-Afrika-Jahr des zwischenmenschlichen Austauschs.

Seit seinem Start im Juli gingen im Rahmen des Wettbewerbs fast 100 originelle Kurzvideos von 12 ägyptischen Universitäten ein, die die chinesisch-ägyptische Freundschaft dokumentieren und das Verständnis sowie die Begeisterung junger Menschen für die Kultur des jeweils anderen Landes widerspiegeln.

Von den 30 Preisträgern, die in der Vorrunde und im Halbfinale ausgewählt wurden, schafften es 16 Teilnehmer von sechs Universitäten ins Finale. Im Finale traten die Teilnehmer in drei Quizrunden gegeneinander an: Pflichtfragen, Schnellfeuerfragen und Risikofragen. Es wurden fünf Erstplatzierte ausgewählt, die zu einem Kulturerlebnisprogramm nach Shanghai und Ningbo in China eingeladen werden.

Seifeldien Leisy, ein Student im dritten Studienjahr an der Universität Kairo, gehörte zu den Erstplatzierten. Er erklärte, dass das Erlernen der jeweiligen Sprachen und Kulturen jungen Menschen aus Ägypten und China dabei helfe, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen, voneinander zu lernen und gemeinsam Fortschritte zu erzielen. Er äußerte die Hoffnung, in Zukunft die Gelegenheit zu haben, in China zu studieren und zu arbeiten, ein tieferes Verständnis für das Land zu gewinnen und die Freundschaft durch Sprachaustausch zu fördern.

Lu Chunsheng, Ministerberater an der chinesischen Botschaft in Ägypten, sagte, der Wettbewerb biete eine wertvolle Plattform für den Jugendaustausch, da die beiden Länder in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen begehen.

Er ermutigte die ausgewählten Studierenden, Geschichten über die chinesisch-ägyptische Zusammenarbeit zu teilen und die Freundschaft unter Gleichaltrigen zu fördern, und fügte hinzu, dass die Botschaft auch weiterhin Möglichkeiten für junge Menschen aus beiden Ländern schaffen werde, miteinander in Kontakt zu treten.

Rehab Mahmoud, die ägyptische Direktorin des Konfuzius-Instituts der Universität Kairo, erklärte, die chinesische Sprache werde zu einer wichtigen Brücke zwischen den Völkern beider Länder, da immer mehr junge Ägypter Chinesisch lernten und so ein besseres Verständnis für China gewännen. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Botschafter dazu beitragen würden, diese kulturellen Verbindungen auf weitere junge Menschen auszuweiten.

Neben dem Wettbewerb boten eine chinesisch-ägyptische Kulturmesse und ein Fotobereich zum Thema China den Gästen und Zuschauern die Möglichkeit, beide Kulturen durch Quizspiele und andere interaktive Aktivitäten zu entdecken.

Wei Dong, Leiter des Afrika-Büros von Sinopec, sagte, Sinopec werde sein Markenversprechen „Sauberere Energie, besseres Leben" weiterhin erfüllen und eng mit verschiedenen Bereichen der ägyptischen Gesellschaft zusammenarbeiten, um mehr Möglichkeiten für den Jugendaustausch zu schaffen und die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Ägypten voranzubringen.

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