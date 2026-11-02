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    So will der reichste Mann der Welt mit SpaceX AT&T und T-Mobil US austricksen!

    Elon Musks Hintertür

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    SpaceX könnte mit einem cleveren Schachzug zum viertgrößten Mobilfunkanbieter der USA aufsteigen. Die Aktien der etablierten Telekomkonzerne geraten unter Druck. Besonders EchoStar profitiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Elon Musks Hintertür - So will der reichste Mann der Welt mit SpaceX AT&T und T-Mobil US austricksen!
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Elon Musk macht den nächsten Schritt bei seinem Angriff auf den amerikanischen Mobilfunkmarkt. Wie Reuters unter Berufung auf die Washington Post berichtet, verhandelt SpaceX mit EchoStar über eine mögliche Übernahme des Mobilfunkanbieters Boost Mobile oder den Zugang zu dessen Netzwerk. Damit könnte Musk ausgerechnet über die bestehende Infrastruktur seiner künftigen Konkurrenten in den rund 235 Milliarden US-Dollar schweren US-Mobilfunkmarkt einsteigen.

    Der Plan hat es in sich: Boost Mobile nutzt die Netze von AT&T und T-Mobile US. Eine Übernahme könnte SpaceX deshalb einen direkten Zugang zu bestehender Mobilfunkinfrastruktur und Millionen Kunden verschaffen. Ende des zweiten Quartals zählte EchoStar insgesamt 7,38 Millionen Mobilfunkkunden, hauptsächlich bei Boost Mobile und Gen Mobile.

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    Musk will die Konkurrenz mit ihren eigenen Waffen schlagen

    Bereits im Oktober hatte SpaceX mit einem acht Milliarden US-Dollar schweren Frequenzdeal die Grundlage für seinen geplanten Mobilfunkdienst Starlink Mobile geschaffen. Jetzt könnte die Übernahme von Boost Mobile den Aufbau eines hybriden Satelliten- und Mobilfunknetzes erheblich beschleunigen.

    Laut Washington Post traf sich Musk persönlich mit EchoStar-Chef Charlie Ergen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Die bestehenden Netzverträge könnten möglicherweise nur mit Zustimmung von AT&T und T-Mobile auf einen neuen Eigentümer übertragen werden.

    Telekom-Aktien unter Druck: Anleger reagieren nervös

    Die Börse nimmt Musks Pläne zunehmend ernst. Die EchoStar-Aktie legte im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent zu. Auch SpaceX gewann rund zwei Prozent. T-Mobile US, AT&T und Verizon gerieten dagegen unter Verkaufsdruck.

    Besonders interessant für deutsche Anleger: Über ihre Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US ist auch die Deutsche Telekom von der Entwicklung betroffen. Jede neue Offensive von SpaceX könnte deshalb für zusätzliche Nervosität bei der DAX-Aktie sorgen.

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    Mein Tipp: Diese Aktien profitieren jetzt?

    Kurzfristig könnten vor allem SpaceX und EchoStar von weiteren Fortschritten bei den Verhandlungen profitieren. EchoStar könnte durch eine mögliche Transaktion unmittelbar profitieren, während SpaceX seinem Ziel eines eigenen Mobilfunknetzes näherkäme.

    Die etablierten Telekomkonzerne stehen dagegen vor einem neuen Wettbewerbsrisiko. Allerdings dürfte Musk erhebliche Milliardenbeträge in Infrastruktur, Kundenservice und Vertrieb investieren müssen. Zudem ist bislang keine Übernahme vereinbart.

    Für risikofreudige Anleger erscheinen SpaceX und EchoStar trotzdem kurzfristig als die spannenderen Spekulationen. Ob sie auch die besseren Investments sind, hängt allerdings vom möglichen Kaufpreis, der Bewertung und dem tatsächlichen Erfolg von Starlink Mobile ab.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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