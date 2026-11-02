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    Fast 500 Milliarden US-Dollar weg: Ist die Google-Aktie jetzt ein Schnäppchen?

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    Fast 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert vernichtet! Nach dem Kurssturz ist Alphabet so günstig bewertet wie seit 2012 nicht mehr. Eine historische Kaufchance für mutige Anleger?

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    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Fast 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert vernichtet! Nach dem Kurssturz ist Alphabet so günstig bewertet wie seit 2012 nicht mehr. Eine historische Kaufchance für mutige Anleger? 
    Der Absturz der Alphabet-Aktie könnte sich für mutige Anleger als seltene Kaufgelegenheit erweisen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen verlor der Kurs der Google-Mutter am Donnerstag 12,6 Prozent.

    Fast 500 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung wurden innerhalb eines Handelstages vernichtet. Am Freitag setzte sich der Verkaufsdruck zunächst fort. Doch ausgerechnet dieser historische Kurseinbruch hat die Bewertung auf ein Niveau gedrückt, das Anleger seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben.

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    Wie Daten von Yahoo Finance AlphaSpace zeigen, wird Alphabet gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inzwischen so günstig gehandelt wie zuletzt 2012. Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2027 liegt das KGV bei nur noch rund 18,5. Für einen der weltweit größten Technologie- und KI-Konzerne ist das bemerkenswert. Zumal Alphabet weiterhin zweistellig wächst und im Cloudgeschäft sogar außergewöhnliche Wachstumsraten erzielt.
    Warum die Anleger trotzdem die Flucht ergreifen

    Auslöser des Kurssturzes waren die Quartalszahlen. Alphabet steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal zwar um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, verfehlte damit jedoch die Erwartungen von 128,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie sank auf 2,12 US-Dollar. Bereinigt um einen erheblichen Buchverlust aus einer Beteiligung lag er bei rund 2,67 US-Dollar und damit ebenfalls unter den erwarteten 3,02 US-Dollar.

    Besonders kritisch sehen Investoren die Entwicklung der Google-Suche. Die Werbeerlöse des wichtigsten Geschäftsbereichs stiegen um zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten allerdings mit rund 64,96 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im vorherigen Quartal hatte das Wachstum noch bei 17 Prozent gelegen.

    Dahinter steckt ein Problem, das langfristig über die Zukunft des Unternehmens entscheiden könnte: Künstliche Intelligenz verändert das Suchverhalten der Nutzer. Immer mehr Menschen verwenden KI-generierte Antworten statt klassischer Suchergebnisse. Zwar verzeichnete Google das stärkste Wachstum der Suchanfragen seit fünf Jahren, doch die Umsätze entwickelten sich deutlich schwächer.

    Das deutet darauf hin, dass Alphabet mit KI-basierten Suchanfragen bislang weniger Geld verdient als mit klassischen Suchergebnissen. Konkurrenzprodukte wie ChatGPT und Claude erhöhen zusätzlich den Druck.

    Google arbeitet deshalb an neuen Werbeformaten für seine KI-Suche. In den USA sollen Anzeigen künftig stärker auf mehrstufige Unterhaltungen mit dem KI-Assistenten zugeschnitten werden. Auch international will Alphabet die Monetarisierung seiner KI-Angebote ausbauen. Gelingt dieser Übergang, könnte sich die derzeitige Schwäche im Suchgeschäft als vorübergehend erweisen.

    Google Cloud wird zur Milliardenmaschine

    Während das klassische Suchgeschäft enttäuscht, läuft die Cloud-Sparte auf Hochtouren. Der Umsatz von Google Cloud hat sich im dritten Quartal auf 30,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten lediglich 28,7 Milliarden US-Dollar erwartet.
    Noch beeindruckender entwickelte sich die Profitabilität. Der operative Gewinn der Cloud-Sparte verdreifachte sich auf 11,1 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich von 23,7 auf 36,2 Prozent.

    Damit wächst Google Cloud derzeit deutlich schneller als die Cloudgeschäfte von Microsoft und Amazon. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sind die selbst entwickelten Tensor Processing Units (TPUs). Diese Spezialchips ermöglichen es Alphabet, leistungsfähige KI-Infrastruktur anzubieten und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Chipanbietern zu reduzieren.

    Auch der Auftragsbestand unterstreicht das enorme Potenzial. Zum Quartalsende verfügte Google Cloud über vertraglich zugesicherte künftige Umsätze von rund 561 Milliarden US-Dollar. Etwa 55 Prozent davon sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre realisiert werden.

    Hinzu kommt das wachsende KI-Ökosystem. Die eigenständige Gemini-App hat inzwischen die Marke von einer Milliarde Nutzern erreicht. Google bezeichnet sie als das am schnellsten wachsende Produkt seiner Unternehmensgeschichte.

    Milliardenausgaben belasten den Cashflow

    Allerdings hat der KI-Boom seinen Preis. Alphabet meldete für das dritte Quartal einen negativen freien Cashflow von 9,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einem deutlich geringeren Mittelabfluss gerechnet. Darin enthalten war allerdings auch eine Strafzahlung von 5,2 Milliarden US-Dollar.

    Der operative Cashflow erreichte gleichzeitig solide 42,3 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass das Kerngeschäft weiterhin erhebliche Mittel erwirtschaftet. Problematisch ist vielmehr das enorme Tempo, mit dem Alphabet in neue Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur investiert.

    Für 2026 erwartet der Konzern Investitionsausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden US-Dollar. Im kommenden Jahr sollen die Ausgaben sogar nochmals deutlich steigen. Anleger befürchten deshalb, dass die milliardenschwere KI-Offensive die freien Mittelzuflüsse länger belasten könnte.

    Abseits von Suche und Cloud entwickelt sich das Geschäft ebenfalls positiv. Die Werbeeinnahmen von YouTube stiegen um neun Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Abonnements, Plattformen und Geräten legte um elf Prozent auf 14,3 Milliarden US-Dollar zu. Alphabet verfügt damit über mehrere profitable Wachstumstreiber.

    Mein Tipp: Historisch günstige Bewertung eröffnet Einstiegschance

    Der Kurssturz zeigt, wie nervös die Wall Street inzwischen auf hohe KI-Investitionen und selbst kleinere Enttäuschungen reagiert. Dabei wächst Alphabet weiterhin kräftig, verfügt über eine dominierende Marktposition und baut mit Google Cloud einen zweiten milliardenschweren Gewinnmotor aus.

    Natürlich bleiben Risiken. Die Monetarisierung der KI-Suche muss gelingen, der Wettbewerb verschärft sich und die enormen Investitionen könnten den Cashflow länger belasten als erwartet. Zudem bedeutet eine historisch niedrige Bewertung nicht automatisch, dass die Aktie ihren Tiefpunkt bereits erreicht hat.

    Für mutige, langfristig orientierte Anleger ergibt sich nach dem Kursrutsch dennoch eine interessante Einstiegschance. Ein erwartetes KGV von rund 18,5 für 2027 und die niedrigste Bewertung seit 2012 machen die Google-Mutter wieder zu einem spannenden Kandidaten. Sollte Alphabet die KI-Suche erfolgreich monetarisieren und das enorme Wachstum seiner Cloud-Sparte fortsetzen, könnte sich der aktuelle Ausverkauf rückblickend als außergewöhnlich günstiger Einstiegszeitpunkt erweisen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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