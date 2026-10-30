Bernstein senkt Ziel für Intel auf 75 Dollar - 'Market-Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,85 % und einem Kurs von 58,95 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +25,23 %/+83,67 % bedeutet.