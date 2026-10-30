Bernstein senkt Ziel für Intel auf 75 Dollar - 'Market-Perform'
ANALYSE-FLASH
- Bernstein senkt Intels Kursziel von 110 auf 75 Dollar
- Die Einstufung bleibt auf „Market-Perform“ bestehen
- Der Ausblick auf das vierte Quartal sei schrecklich
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 110 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bevor man sich wieder auf die Zukunft konzentrieren könne, müsse man zunächst mit der Gegenwart leben, schrieb Stacy Rasgon am Freitag nach dem Quartalsbericht. Und der Ausblick auf das vierte Quartal sei erst einmal "schrecklich"./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:11 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,85 % und einem Kurs von 58,95 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +25,23 %/+83,67 % bedeutet.