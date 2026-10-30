UNTERNEHMEN vom 30.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie

SANTA CLARA - Der Chipriese Intel hat im Rahmen seiner Quartalsberichterstattung mit seiner Prognose schwer enttäuscht. Intel macht zu schaffen, dass wegen des explosiven Anstiegs der Speicherpreise weniger PCs verkauft werden. Hinzu kommen Lieferketten-Probleme bei Chips für Rechenzentren, bei denen es eine hohe Nachfrage gibt. Der Aktienkurs stürzte im vorbörslichen US-Handel um ein Viertel auf 68,29 US-Dollar ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SEATTLE - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS (Amazon Web Services) beschleunigte im dritten Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit den Aussichten für den Onlinehandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch mit den hohen Milliardenausgaben für den Aufbau von KI-Rechenzentren waren die Anleger hingegen weniger zufrieden, die Aktie fiel.

ROUNDUP: Bayer gewinnt Glyphosat-Prozess - Vergleichsbestreben gestärkt

ST LOUIS/LEVERKUSEN - Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Glyphosat-Prozess einstimmig zugunsten von Bayer geurteilt. Nachdem der Pharma- und Agrarchemie-Konzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten. Der Aktienkurs des Konzerns legte am Vormittag an der Dax-Spitze um gut vier Prozent auf 49,99 Euro zu.

ROUNDUP 2: Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Tür aber offen

ESSEN - Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen eine Übernahme durch den Wettbewerber BASF . Ein Schreiben der BASF über deren Interesse an einer Übernahme sei eingehend geprüft und entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Evonik konzentriere sich auf die Weiterentwicklung als eigenständiges Unternehmen. Gleichwohl sei ein rein informativer und vertraulicher Austausch mit BASF möglich.

ROUNDUP: Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt

HERZOGENAURACH - Mitten im Konzernumbau verliert Sportartikelhersteller Puma weiter an Umsatz. Insbesondere das Großhandelsgeschäft in Europa und Nordamerika läuft weiter schwach, die Konsumenten halten sich mit Käufen zurück. Zudem schrieb Puma im dritten Quartal weiter rote Zahlen. Jedoch sieht Konzernchef Arthur Höld erste Fortschritte im Vergleich zum Vorquartal. Zudem kommt Puma beim Abbau seiner Lagerbestände voran. In den letzten drei Monaten des Jahres dürfte der positivere Trend weitergehen.

ROUNDUP: Milliardenschwerer Hackerangriff auf Kryptobörse Binance

NEW YORK - Die größte Digitalwährungsbörse Binance ist Ziel eines Hackerangriffs mit milliardenschweren Folgen geworden. Nach Angaben von Binance sind insgesamt Werte in Höhe von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar (ca. 5,63 Milliarden Euro) betroffen. Alle Ein- und Auszahlungen wurden temporär ausgesetzt.

US-Ölkonzern Chevron verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie legt zu

HOUSTON - Kräftig gestiegene Preise für Rohöl und deutlich höhere Raffineriemargen haben dem US-Ölkonzern Chevron deutlich mehr Gewinn in die Kassen gespült. Das Unternehmen konnte den auf die Aktionäre anfallenden Gewinn im dritten Quartal mit gut 9,9 Milliarden US-Dollar (8,84 Mrd Euro) im Jahresvergleich fast verdreifachen, wie es am Freitag in Houston mitteilte. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,85 auf 5,28 Dollar. Die Texaner übertrafen damit die Erwartungen. Die Chevron-Aktie legte vorbörslich um rund 1,5 Prozent zu.

ROUNDUP: Astrazeneca legt stärker zu als gedacht - Aktienkurs schnellt hoch

LONDON - Der Erfolg von Krebsmedikamenten hat dem Pharmakonzern Astrazeneca auch im dritten Quartal überraschend deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um sieben Prozent auf rund 16,2 Milliarden US-Dollar (14,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss legte sogar um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden Dollar zu, und der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

ROUNDUP: SFC Energy blickt noch optimistischer auf 2026 - Aktie gibt leicht nach

BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnisse legten deutlich zu. "Das dynamische Wachstum und der zunehmend margenstarke Produktmix führen zu einer überproportionalen Steigerung unserer operativen Ertragskraft", sagte Unternehmenschef Peter Podesser laut einer Mitteilung von Donnerstagabend. Vor allem der Markteintritt in der Ukraine habe zu der starken operativen Entwicklung beigetragen.

Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

WOLFSBURG - Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen mit einer weiteren Sparmaßnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Maßnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

^

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Pleiten -ROUNDUP 2: Mehrheit findet Auftritt von Audi-Chef mit Trump falsch -Ölkonzerns BP verdient deutlich mehr - Ölpreise und Raffineriemargen treiben -ROUNDUP: Bahn setzt Expertenkommission für mehr Pünktlichkeit ein -VW-Tochter Audi rutscht fast in die roten Zahlen - Ziele gesenkt -ROUNDUP/Dank Dupixent: Sanofi hebt Prognose an - Quartal übertrifft Erwartungen -Bahn setzt Expertenkommission für mehr Pünktlichkeit ein -ROUNDUP: Axa betont Vertrauen in Frankreichs Finanzen - Eigenes Geschäft läuft -ROUNDUP: Streik legt Fährverkehr in Griechenland weitgehend lahm -Schnelltrasse Nürnberg-Ingolstadt wochenlang gesperrt - Wie und wo Züge fahren -Unicredit wirbt bei Mittelstand um Vertrauen

-Wirtschaftsministerium verteidigt Hybridauto-Initiative der EU gegen China°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 15:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,43 %/+70,70 % bedeutet.



