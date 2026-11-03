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    Historische Minen: Kupfer und Gold rücken wieder in den Fokus

    Gelegenheit

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    Historische Lagerstätten gewinnen durch moderne Technik und bestehende Infrastruktur an Bedeutung. Sibanye-Stillwater plant Mount Lyell neu zu starten; OR Royalties profitiert über eine Royalty von Bralorne.

    Gelegenheit - Historische Minen: Kupfer und Gold rücken wieder in den Fokus

    Anzeige/Werbung – Im Auftrag von OR Royalties Inc. und Sibanye-Stillwater Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.11.2026, 9:35 Uhr Berlin/Zürich.

     

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    auf früher erschlossenen Bergbauflächen entstehen neue Perspektiven. Historische Lagerstätten rücken wieder in den Blick, weil moderne Explorationsverfahren zusätzliche Erkenntnisse ermöglichen und bereits vorhandene Infrastruktur Entwicklungsarbeiten erleichtern kann. Ob ein Neustart wirtschaftlich gelingt, hängt dennoch von den jeweiligen Lagerstätten, Kosten und Genehmigungen ab.

     

    Gerade beim Kupfer spielt die langfristige Nachfrage aus Stromnetzen, Elektrifizierung und Industrie eine wichtige Rolle. Bestehende Schächte, Straßen und Energieanschlüsse können gegenüber völlig neuen Projekten Vorteile bieten. Alte Anlagen müssen allerdings häufig technisch modernisiert und an aktuelle Umwelt- und Sicherheitsstandards angepasst werden.

     

    Für Goldprojekte gilt eine ähnliche Logik: Frühere Produktion belegt historische Bergbauaktivität, ersetzt aber keine aktuelle Wirtschaftlichkeitsprüfung. Metallpreise, Erzgehalte und Investitionsbedarf entscheiden über die Perspektiven. Besonders interessant sind daher Projekte, bei denen Unternehmen neue Studien mit überprüfbaren Entwicklungsmeilensteinen verbinden.

     

    Sibanye-Stillwater bereitet Mount Lyell vor

     

    Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... - hat für das historische Kupfer-Gold-Projekt Mount Lyell in Tasmanien im dritten Quartal 2026 die Zustimmung des Verwaltungsrats zur Weiterentwicklung erhalten. Nach Unternehmensangaben umfasst die Projektbasis eine Laufzeit von rund 23 Jahren. Die Mine befindet sich noch nicht wieder in kommerzieller Produktion.

     

    Die Unternehmensplanung sieht bei laufendem Betrieb jährlich rund 26.000 Tonnen Kupfer, 16.000 Unzen Gold und 116.000 Unzen Silber vor. Die Projektausführung soll im ersten Halbjahr 2027 beginnen, erste Metallproduktion Anfang 2029.

     

    OR Royalties erhält Erlöse aus Bralorne

     

    OR Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - hält am historischen Goldprojekt Bralorne in British Columbia eine Net-Smelter-Return-Royalty von 1,7 Prozent. Betreiber ist Talisker Resources. Diese vertragliche Umsatzbeteiligung ist keine Eigentumsbeteiligung an der Mine. OR Royalties erhielt nach eigenen Angaben im April 2025 die erste Royalty-Zahlung.

     

    Nach der Unternehmensmeldung vom September 2026 wurden bei Bralorne bis Ende August rund 4.900 Unzen Gold aus 19.014 Tonnen gefördertem Material gewonnen. OR Royalties meldete für das dritte Quartal 2026 außerdem vorläufig 20.237 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen aus seinem gesamten Royalty- und Streaminggeschäft.

     

    Fazit: OR Royalties und Sibanye-Stillwater vor Meilensteinen

     

    Historische Lagerstätten können bei passenden Marktbedingungen neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Bei Sibanye-Stillwater stehen die Umsetzung von Mount Lyell und der geplante Produktionsstart im Fokus, bei OR Royalties die weitere Entwicklung des Royalty-Portfolios einschließlich Bralorne.

     

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: OR Royalties https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ und Sibanye-Stillwater https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/.

     

    Weiterführende Informationen: Edelmetallreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ... und Batteriemetallreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-repo ....

     

    Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
    Ihr
    Marc Ollinger
    Swiss Resource Capital AG

     

    Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

     

    Quellen: Sibanye-Stillwater, Mount Lyell, https://www.sibanyestillwater.com/business/australia/mt-lyell/ · OR Royalties, Asset Portfolio Briefing (September 2026), https://orroyalties.com/English/news/news-details/2026/Asset-Portfolio ... · OR Royalties, vorläufige Q3-Zahlen, 07.10.2026, https://orroyalties.com/English/news/news-details/2026/OR-Royalties-An ... · OR Royalties, Asset Handbook 2026, https://orroyalties.com/app/uploads/2026/05/Asset_Handbook_2026_OR-ROY ...

    Intro Bild: Sibanye Stillwater

    Transparenz und Interessenkonflikte

    Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: OR Royalties Inc. (TSX/NYSE: OR) und Sibanye-Stillwater Ltd.. SRC unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Daraus folgt ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Stand 30.10.2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Vorabprüfung: Die Emittenten haben den Artikel nicht zur Prüfung oder Freigabe erhalten.

    Methodik und Risiken

    Redaktionsstand: 30.10.2026. Öffentlich verfügbare Primärquellen wurden ausgewertet. Angaben und Prognosen der Emittenten und Projektbetreiber wurden nicht unabhängig technisch verifiziert. Keine eigene Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Zeitpläne und Produktionsziele hängen insbesondere von Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Inbetriebnahme und Marktbedingungen ab. Geologische, metallurgische, Umwelt-, Betriebs-, Rohstoffpreis-, Währungs- und Verwässerungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und bei Aktienanlagen zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

    Hinweise und Haftung

    Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung, Kaufaufforderung oder Wertpapierofferte. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftungsausschlüsse gelten ausschließlich im gesetzlich zulässigen Umfang; zwingende Haftung, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit und Verletzungen wesentlicher Pflichten bleiben unberührt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist eine Haftungsbegrenzung nur im rechtlich zulässigen Umfang möglich. Für externe Inhalte sind grundsätzlich deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Pflichten bleiben bestehen. KI-gestützte Systeme wurden redaktionell eingesetzt; die menschliche Schlussprüfung und Verantwortung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung nur mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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