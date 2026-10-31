wO-User zu Atos SE nach Quartalsbericht: "Die Zahlen sind eine Sensation!"

Die Atos Group steht in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen in der wallstreetONLINE-Community. Für Gesprächsstoff sorgen die am Mittwoch, dem 21. Oktober, veröffentlichten Quartalszahlen: Erstmals seit Beginn des Restrukturierungsprogramms Genesis meldete der IT-Konzern wieder einen positiven Netto-Cashflow von 44 Millionen Euro. Zudem verlangsamte sich der organische Umsatzrückgang im dritten Quartal auf 2,4 Prozent. Die Jahresziele für 2026 wurden bestätigt.

Viele wO User sehen darin ein wichtiges Signal für die lang ersehnte operative Trendwende und sprechen bereits von einer möglichen Neubewertung der Aktie. Andere mahnen angesichts des schwachen Auftragseingangs zur Vorsicht. Neben der Restrukturierung richten sich die Hoffnungen der Anleger vor allem auf mögliche Großaufträge sowie das Potenzial in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Die zentrale Frage: Hat Atos das Schlimmste hinter sich – und unterschätzt der Markt noch immer die Chancen des angeschlagenen IT-Konzerns?

Hier einige Stimmen aus der Atos-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

FredericBastiat: "Weiteres Quartal mit verbesserter organischer Umsatzentwicklung 👍

Starke Liquidität, gestützt durch einen positiven operativen Cashflow 💸

Auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen 👏

https://www.atosgroup.com/en/press/atos-group-q3-2026-performance

=> Die Investmentthese steht also weiterhin und hat sich bestätigt 📈"

Konrador: "Und die vielen sehr guten Nachrichten , die wir in diesem Quartal gelesen haben, kommen erst in kommendem Quartal zu gute. Perfekt. wird immer besser. Da werden jetzt manche Panik bekommen, das die verkauft haben, und wenn das gross Packete waren, dann kriegen die nicht mehr zuruck zu diesen Kursen."

Markus1973HH: "Insgesamt wirklich gute Zahlen, auch wenn der Auftragseingang sehr schwach war. Aber immerhin wird kein Geld mehr verbrannt und der Wendepunkt ist wohl erreicht worden und das ist aktuell das Wichtigste, denn genau das stärkt das Vertrauen in die Firma. Viele potentielle und ehemalige Kunden waren mit der Vergabe von Neuaufträgen zögerlich, da sie den Fortbestand von Atos für ungewiss hielten und könnten jetzt hoffentlich wieder Vertrauen gewinnen. Die Reputation ist nun einmal sehr wichtig für eine Firma und ich glaube, dass sich diese auch in den nächsten Quartalen weiter verbessern sollte."

Pierre12345: "Atos Q3: Und plötzlich sieht die Realität anders aus! An alle, die Atos seit Monaten praktisch schon abgeschrieben haben und keine Gelegenheit ausgelassen haben, den Untergang herbeizuschreiben:

Die Q3-Zahlen sind da – und sie zeichnen ein differenzierteres Bild, als manche hier unbedingt sehen wollten.

📌 Organischer Umsatzrückgang nur noch 2,4 % – nach −11,0 % im ersten und −6,3% im zweiten Quartal. Die operative Entwicklung stabilisiert sich deutlich.

📌 Erstmals seit Beginn von Genesis eine positive Netto-Cash-Veränderung: geschätzte +44 Mio. Euro im dritten Quartal, trotz rund 50 Mio. Euro Restrukturierungsauszahlungen.

📌 Genesis-Einsparungen: Die ursprünglichen Einsparziele wurden erreicht. Für das Jahresende stellt das Management insgesamt rund 800 Mio. Euro an Einsparungen in Aussicht.

📌 Ausblick: Die Jahresziele für 2026 bleiben bestätigt. Für Q4 erwartet das Management eine weitere Verbesserung beim Umsatz und einen Book-to-Bill von über 100 %.

Natürlich gibt es weiterhin Risiken. Der Book-to-Bill von rund 62 % im Q3 ist schwach, und die Prognosen für Q4 müssen erst erfüllt werden. Wer das verschweigt, ist genauso wenig objektiv wie jemand, der ausschließlich den Untergang predigt.

Aber genau hier liegt der Punkt: Wer monatelang behauptet hat, bei Atos gehe alles nur weiter bergab, muss sich jetzt fragen lassen, ob er die Entwicklung wirklich sachlich bewertet hat – oder ob seine Meinung längst feststand, bevor die Zahlen überhaupt veröffentlicht wurden.

Atos ist noch lange nicht über den Berg. Aber zwischen einem angeschlagenen Unternehmen im Turnaround und einem Unternehmen, das angeblich unweigerlich vor dem Ende steht, besteht ein gewaltiger Unterschied.

Jetzt zählen die nächsten Quartale. Zahlen statt Dauerpessimismus. Fakten statt Untergangsrhetorik. Und wer große Prognosen veröffentlicht, sollte später auch den Mut haben, sich an ihnen messen zu lassen.

Mal sehen, wer seine Einschätzungen jetzt genauso konsequent überprüft, wie er vorher seine Untergangsszenarien verbreitet hat."

Usoo1998: "Die Zahlen sind eine Sensation 👍👍"

Ickelck: "Evtl. kommt nun ja doch der lang ersehnte Turnaround bei Atos.

Zumindest scheint die Genesis Restrukturierung mittlerweile zu einem positiven cashflow zu führen. Wobei BookToBill schon echt schlecht war im Vergleich zu 2025 Q3. Der Umsatz ist dann ja in Q1/Q2 2026 auch eingebrochen."

Pierre12345: "Die Kombination aus KI und Cybersicherheit könnte für Atos noch sehr interessant werden. Philippe Salle will die gesamte Belegschaft auf KI ausrichten. Dazu kommen die Zusammenarbeit mit Microsoft, der Einsatz von KI-Agenten und Atos' starke Position im europäischen Cybersecuritygeschäft.

Wenn KI Cyberangriffe immer automatisierter macht, steigt zwangsläufig der Bedarf an professionellen Sicherheitslösungen. Atos könnte davon gleich doppelt profitieren: durch höhere Produktivität im eigenen Konzern und durch zusätzliche Aufträge von Kunden.

Der Wiz-Deal für rund 32 Milliarden Dollar zeigt, welchen strategischen Wert spezialisierte Cybersecurity-Unternehmen erreichen können. Natürlich ist Wiz nicht direkt mit Atos vergleichbar. Trotzdem stellt sich die Frage, ob der Markt das Potenzial von Atos in diesem Bereich überhaupt angemessen berücksichtigt.

Wenn Salle die operative Wende schafft, die Margen steigen und das KI- und Cybersecuritygeschäft wächst, könnte Atos heute deutlich unterbewertet sein. Und sollte irgendwann ein strategischer Käufer Interesse an einzelnen Bereichen zeigen, könnte zusätzlicher Wert sichtbar werden, den der aktuelle Aktienkurs noch nicht widerspiegelt.

Für mich ist das jedenfalls ein Aspekt, den man bei Atos nicht unterschätzen sollte."

FredericBastiat: "Damit nochmal klar wird, von welchem Wert wir sprechen:

Atos betreibt weltweit 17 Security Operations Centers (SOCs), die rund um die Uhr (24/7/365) Sicherheitsvorfälle überwachen, analysieren und abwehren. Diese wertvollen SOCs bilden ein globales Sicherheitsnetzwerk und sind in allen großen Cybersecurity-Wachtumsmärken, wie z.B. dem aufstrebenden KI-Markt im Mittleren Osten.

+Gründung des Atos Threat Research Center (TRC) in Paris (März 2026) zur Stärkung der globalen SOC-Bedrohungsintelligenz.

Wichtigste Kennzahlen und Infrastruktur

• Experten & Reichweite: Ca. 6.500 Cybersicherheitsexperten und über 2.000 weltweite Kunden.

• Datenvolumen: Verarbeitung von rund 31 Milliarden täglichen Sicherheitsereignissen.

• Technologie & Plattformen: Einsatz von KI-gestützter Bedrohungsanalyse (u. a. mit der AIsaac-Plattform) sowie Managed Extended Detection and Response (MXDR)"

Olfinger: "Wenn meine Einschätzung stimmt, dass vor allem Altgläubiger, die glattgestellt haben für die Kursstürze verantwortlich sind, dürfte es das jetzt gewesen sein. Die Haltefristen waren 6, 12 und 18 Monate. Damit müssten die drei großen Verkaufswellen vorbei sein. Ein paar Shorts sind auch unterwegs. Die müssten jetzt in Kaufdruck kommen. Insbesondere dann, wenn die von Salle beim Call angekündigten Großaufträge verkündet werden. Das Tal der Tränen ist durchschritten. Ich fühle mich richtig gut damit, dass ich unten weiter zugekauft habe. Bin zwar noch leicht im Minus. Aber der große Knall steht hier noch aus. Und der fliegt nach oben."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei der Atos Group gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Atos teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community