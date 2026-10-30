Surmodics bringt die hydrophilen MetalPro-Beschichtungen für den direkten Auftrag auf Metall für Medizinprodukte auf den Markt

Die hochleistungsfähigen hydrophilen Beschichtungen haften direkt auf Metalloberflächen, ohne dass Grundierungen oder Haftvermittler erforderlich sind, was die Fertigung vereinfacht und die Gestaltungsfreiheit erweitert.

HORSHAM, PA / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2026 / Surmodics Inc., ein führender Anbieter von Oberflächentechnologien und Hochleistungsbeschichtungen für die Medizinprodukteindustrie, gab heute bei der Eröffnung der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz in San Diego die Markteinführung der MetalPro, einer UV-härtbaren hydrophilen Beschichtungstechnologie, die so konzipiert ist, dass sie ohne Grundierungen oder Haftschichten für den direkten Auftrag auf Metalloberflächen geeignet ist, bekannt.

Durch den Verzicht auf zusätzliche Haftschichten vereinfacht MetalPro die Beschichtungsanwendung, reduziert die Komplexität des Prozesses und bietet das Potenzial, die Gesamtkosten für die Beschichtung zu senken. Der „Direct-to-Metal“-Ansatz bietet Herstellern zudem größere Designflexibilität, insbesondere bei komplexen Kathetersystemen, bei denen Beschichtungsdicke und mechanische Leistungsfähigkeit wichtige Faktoren sind.

„Ingenieure im Bereich Medizinprodukte stehen vor der ständigen Herausforderung, die Leistung der Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Fertigung zu vereinfachen sowie die Kosten zu kontrollieren“, sagte Bob Hergenrother, PhD, Vice President für Forschung, Entwicklung und Innovation bei Surmodics. „MetalPro begegnet diesen Herausforderungen durch die Kombination einer leistungsstarken hydrophilen Beschichtungstechnologie mit einem vereinfachten ‚Direct-to-Metal‘-Auftragungsverfahren. MetalPro ist zwar eine neue Plattform, doch die zugrunde liegenden hydrophilen Beschichtungstechnologien bauen auf jahrzehntelanger Erfahrung in Medizinprodukteanwendungen auf. Diese langjährige Anwendungserfahrung bietet Herstellern eine vertraute technische Grundlage, wenn sie MetalPro für neue Designs evaluieren.“

MetalPro wurde für medizinische Metalle wie Edelstahl und Nitinol entwickelt und ist darauf ausgelegt, eine gleichbleibende Gleitfähigkeit, Haltbarkeit und Beschichtungsqualität für Produkte zu bieten, die sich durch komplexe Gefäßstrukturen bewegen. Zu den potenziellen Anwendungsbereichen zählen Führungsdrähte, Hypotubes, Coils und andere Metallkomponenten, die bei kardiovaskulären, peripher-vaskulären und neurovaskulären Eingriffen zum Einsatz kommen.