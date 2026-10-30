Wie Händler, Airlines und Co unsere Daten zur Gewinnmaximierung nutzen

Die ökonomische Logik hinter diesen Praktiken ist denkbar einfach, aber extrem wirkungsvoll. In einer traditionellen Marktlogik legt ein Händler einen Preis fest, der für alle Kunden gleichermaßen gilt. Das führt aus Sicht des Unternehmens jedoch zu zwei betriebswirtschaftlichen Nachteilen: Einerseits schreckt der Standardpreis potenzieller Käufer ab, denen das Produkt schlicht zu teuer ist. Andererseits verzichtet das Unternehmen auf Einnahmen von jenen Kunden, die bereit gewesen wären, deutlich mehr auszugeben. Durch den Einsatz massiver Datenmengen versuchen digitale Plattformen und Großkonzerne genau diese individuelle Zahlungsbereitschaft punktgenau abzuschöpfen.

Dass eine Kugel Eis am Strand mehr kostet als im Supermarkt, gilt als vertrautes Prinzip von Angebot und Nachfrage. Doch im digitalen Zeitalter verschwimmen die Grenzen klassischer Preisbildung zusehends. Wer auf seinem Smartphone nach Flugtickets, Unterkünften oder Alltagsprodukten sucht, blickt längst nicht mehr zwingend auf dieselben Zahlen wie der Sitznachbar im Bus. Hinter den Bildschirmen arbeiten hochkomplexe Algorithmen daran, aus jedem einzelnen Konsumenten den maximalen Betrag herauszuholen. Dieses Vorgehen, das unter Begriffen wie personalisierte Preisgestaltung oder datenbasierte Preisdifferenzierung bekannt ist, rückt nun verstärkt in den Fokus internationaler Regulierungsbehörden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Um zu ermitteln, wie tief ein Kunde in die Tasche greifen kann und will, greifen die Systeme auf ein dichtes Netz digitaler Spuren zurück. Neben dem genauen Aufenthaltsort, dem verwendeten Endgerät und dem Browserverlauf fließen auch Informationen über frühere Kaufentscheidungen, das geschätzte Einkommen oder die vermutete Dringlichkeit eines Kaufs in die Berechnungen ein. So kann ein Nutzer, der von einem teuren Smartphone aus nach einem Hotelzimmer sucht oder sich bereits mehrfach dieselbe Verbindung angesehen hat, einen höheren Preis angezeigt bekommen als jemand, der zum ersten Mal mit einem älteren Gerät recherchiert. Die individuelle Zahlungsbereitschaft wird so zur primären Stellschraube für die Marge des Anbieters.

Die US-amerikanische Handelsbehörde FTC hat vor diesem Hintergrund eine umfassende Untersuchung gegen führende Plattformen und Konzerne eingeleitet. Im Fokus stehe dabei Unternehmen wie die Einzelhändler Walmart und Target, die Fluggesellschaften Delta, United und JetBlue, die Fahrdienstleister Lyft und Uber, der Essenslieferant DoorDash und der Online-Lieferdienst Instacart.

Die Regulierer verlangen Einblicke in die mathematischen Modelle und Datensätze, um offenzulegen, inwieweit persönliche Daten und Merkmale die Preisbildung beeinflussen. Zwar betonen die betroffenen Unternehmen immer wieder, dass Preisschwankungen lediglich auf schwankende Nachfragen, lokale Betriebskosten oder ungerichtete Tests zurückzuführen seien, doch die Skepsis der Verbraucher wächst. In Umfragen empfindet die große Mehrheit der US-Kunden schwankende Preise auf Basis persönlicher Merkmale als unfaire Abzocke.

In Deutschland und der Europäischen Union ist das Szenario einer flächendeckenden, heimlichen Bepreisung nach individuellem Nutzerprofil dagegen deutlich unwahrscheinlicher. Der primäre Grund dafür liegt in den strengen gesetzlichen Leitplanken des europäischen Datenschutzrechts. Die Datenschutz-Grundverordnung stellt klare Hürden für das heimliche Erstellen von Leistungsprofilen auf. Unternehmen dürfen personenbezogene Daten nicht ohne explizite, transparente Einwilligung für automatisierte Preiserhöhungen zweckentfremden. Darüber hinaus greift das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das jegliche Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht oder Wohnort bei der Preisgestaltung streng untersagt.

Zusätzlich sorgt das europäische Verbraucherschutzrecht für Transparenz an der digitalen Kasse. Seit der Umsetzung der EU-Omnibus-Richtlinie sind Online-Händler verpflichtet, Verbraucher direkt am Preis zu informieren, wenn dieser auf Basis einer automatisierten Entscheidungsfindung oder eines individuellen Profilings angepasst wurde. Zwar ist auch im deutschen Markt das dynamische Pricing – also die Preisanpassung nach Tageszeit, Wetter oder allgemeiner Nachfrage (siehe Benzinpreise) – weit verbreitet, die gezielte finanzielle Abschöpfung des einzelnen Kunden anhand seiner privaten Lebensverhältnisse bleibt durch das engmaschige Regulierungsnetz jedoch eine absolute Ausnahme.

Die Einführung variabler oder datenbasierter Preise zeigt, wie schmal der Grat zwischen intelligenter Marktsteuerung und digitaler Ausbeutung geworden ist. Während Tech-Riesen in den USA mit Hilfe gläserner Kunden versuchen, jeden Cent individueller Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen, schiebt die europäische Gesetzgebung dieser Entwicklung immerhin einen Riegel vor. Gleiche Preise und Transparenz an der Kasse sind die Voraussetzung dafür, dass Verbraucher im Zeitalter datengestützter Gewinnmaximierung nicht die Kontrolle über ihr eigenes Geld verlieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



