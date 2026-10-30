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    Cohere gibt Serie-E-Finanzierungsrunde mit einem Zielvolumen von 7 Milliarden CAD bekannt, um der weltweit steigenden Nachfrage nach sicherer, souveräner KI gerecht zu werden

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    Die rekordverdächtige Finanzierungsrunde ist die größte private Kapitalbeschaffung in der Geschichte Kanadas und dient der Förderung von Investitionen in Recheninfrastruktur, Pioniermodelle und Full-Stack-KI-Produkte für Unternehmen und Regierungen

    TORONTO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cohere, ein führender Anbieter von souveräner KI für regulierte Branchen und Regierungen, gab heute den ersten Abschluss seiner Serie-E-Finanzierungsrunde bekannt, die auf bis zu 7 Mrd. CAD abzielt und einer Unternehmensbewertung von 35,7 Mrd. CAD entsprechen würde. Zu den bisherigen Investoren zählen die Unternehmen der Schwarz Group, einem der größten europäischen Investoren im Bereich KI und Cloud-Infrastruktur, als Lead-Investor. Zu den neuen institutionellen und strategischen Investoren zählen Bell Ventures, Bullhound Capital und die kanadische Regierung, während Inovia Capital, NVIDIA und Prosperity7 Ventures erneut investieren.

    Cohere

    Die Runde ist die größte private Finanzierungsrunde, die jemals von einem kanadischen Technologieunternehmen durchgeführt wurde, und unterstreicht einen breiteren globalen Trend hin zu souveräner KI. Da KI zunehmend geschäftskritisch wird, suchen Unternehmen nach unabhängigen Alternativen, die ihnen mehr Kontrolle über ihre Daten, Infrastruktur, Governance und Bereitstellungsumgebungen bieten.

    „Heute geben wir den ersten Abschluss unserer Serie-E-Finanzierungsrunde bekannt, einer rekordverdächtigen Runde, die die größte private Kapitalbeschaffung in der Geschichte Kanadas darstellt", sagte Aidan Gomez, CEO und Mitbegründer von Cohere. „Dies ist eine große Ehre, nicht nur für Cohere, sondern für das ganze Land, da die Investition der Regierung Kanadas Führungsrolle in der globalen KI-Revolution unterstreicht. Unser Unternehmen ist eines der wenigen, das künstliche Intelligenz entwickelt, die die Welt verändert. Für unser geliebtes Heimatland Kanada, sein globales Ansehen und seine internationale Führungsrolle feiern wir ein historisches Ereignis."

    Cohere verzeichnet seit der Einführung von „North", seiner agentenbasierten KI-Plattform, ein rasantes Wachstum und schloss das dritte Quartal 2026 mit einem ARR-Wachstum von 165 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab, angetrieben durch Neukundengewinne und Expansionen in Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors. Im vergangenen Jahr hat Cohere seinen weltweiten Kundenstamm um das 20-Fache auf 300 Kunden erweitert, was die zunehmende Akzeptanz bei Branchenführern in stark regulierten Branchen widerspiegelt, darunter Aston Martin Aramco, Bell Canada, Fujitsu, RBC, RWS, PwC, TD Bank, TKMS und weitere.

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    Cohere gibt Serie-E-Finanzierungsrunde mit einem Zielvolumen von 7 Milliarden CAD bekannt, um der weltweit steigenden Nachfrage nach sicherer, souveräner KI gerecht zu werden Die rekordverdächtige Finanzierungsrunde ist die größte private Kapitalbeschaffung in der Geschichte Kanadas und dient der Förderung von Investitionen in Recheninfrastruktur, Pioniermodelle und Full-Stack-KI-Produkte für Unternehmen und Regierungen …
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