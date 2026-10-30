Westwing: Befreiung für Rocket Internet und weitere Bieter
Kontrolle ohne Pflichtangebot: Die BaFin befreit Rocket Internet und verbundene Firmen unter Auflagen von der Angebotspflicht, falls ihr Westwing-Anteil durch Aktieneinziehungen steigt.
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- Die BaFin befreite Rocket Internet SE, Global Founders GmbH, Rocata GmbH und Zerena GmbH am 14. Oktober 2026 von der Pflicht, nach einem Kontrollerwerb ein Pflichtangebot für Westwing Group SE zu veröffentlichen und vorzulegen.
- Die Befreiung greift, falls Westwing eigene Aktien einzieht und dadurch der Anteil der Antragsteller an den Stimmrechten passiv auf mindestens 30 % steigt.
- Rocket Internet hält 5.888.349 Westwing-Aktien, rund 29,97 % des Grundkapitals. Die Stimmrechte werden den drei verbundenen Gesellschaften zugerechnet.
- Westwing hält derzeit 1.324.161 eigene Aktien. Bei vollständiger Einziehung würde Rocket Internets Anteil auf rund 32,13 % steigen.
- Die Befreiung kann widerrufen werden, wenn die Antragsteller mindestens 30 % der Stimmrechte ausüben, dauerhaft mehr als die Hälfte des stimmberechtigten Kapitals vertreten oder nach Kontrollerwerb mehr als 6.650 weitere Aktien erwerben.
- Die Antragsteller müssen der BaFin den Kontrollerwerb und Erwerbe von insgesamt mehr als 6.650 Stimmrechten unverzüglich melden sowie nach Hauptversammlungen die relevanten Stimmrechtsanmeldungen vorlegen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026, bei Westwing ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im
Plus.
+0,39 %
+0,78 %
+5,69 %
-5,45 %
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+83,36 %
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