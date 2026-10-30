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    Wer wird als Nächstes an der Börse abgestraft?

    Erst Alphabet, jetzt Amazon

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    Amazon und Alphabet rutschen ab, der Nasdaq 100 fällt auf ein Dreimonatstief. Anleger strafen Enttäuschungen so hart ab wie selten. Doch Strategen sehen weiter Chancen und nennen eine überraschende Alternative.

    Für Sie zusammengefasst
    Erst Alphabet, jetzt Amazon - Wer wird als Nächstes an der Börse abgestraft?
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Wer die Erwartungen verfehlt, wird an der Wall Street gnadenlos abgestraft. Am Freitag traf es Amazon und mit ihm den Gesamtmarkt. Der S&P 500 steht gehörig unter Druck. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang August.

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    Am Vortag hatte schon Alphabet nach enttäuschenden Zahlen kräftig nachgegeben. Laut Bloomberg bestrafen Anleger Gewinnverfehlungen bei Kommunikationswerten so hart wie nie seit Beginn der Datenerfassung 2019.

    Der Markt sei "viel empfindlicher als normalerweise", sagt Chris Zaccarelli von Northlight Asset Management. Anleger verkauften lieber zuerst und fragten später.

    Gewinnwachstum verliert an Tempo

    Strategen von Wells Fargo bis Franklin Templeton hatten es kommen sehen. Nach rund einem Drittel der Berichtssaison steigen die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 um etwa 26 Prozent, nach 32 Prozent im zweiten Quartal. Bei Technologiewerten erwartet Bloomberg Intelligence ein Plus von 65 Prozent nach fast 77 Prozent. Bei Kommunikationsdiensten schrumpft das Wachstum von fast zehn auf 3,2 Prozent.

    "Wenn 50 Prozent des Marktes auf diese beiden Sektoren entfallen, wollen die Anleger mehr", sagt Keith Lerner von Truist. Im Oktober liegen nur diese beiden Sektoren im Minus. Anleger nähmen Gewinne bei Technologiewerten mit und kauften günstigere Aktien, sagt Kimberly Forrest von Bokeh Capital Partners.

    Teuer ist der Markt dennoch nicht. Laut FactSet zahlen Anleger für den S&P 500 rund 18,70 US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn, den Analysten in den kommenden zwölf Monaten erwarten. Der Fünfjahresschnitt liegt bei einem KGV von 19,8.

    Strategen bleiben zuversichtlich

    Bloomberg Intelligence rechnet bis Anfang 2028 mit einem Gewinnwachstum von rund 20 Prozent. Historisch reichten zehn Prozent, damit der Markt nach einem Wachstumsgipfel weiter steigt, sagt Jeff Schulze von Franklin Templeton. Erfüllen die Unternehmen die Erwartungen, seien 2027 Renditen im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich drin.

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    Michael Hartnett von der Bank of America (BofA) sieht dagegen Chancen bei Anleihen der Technologieriesen. Erstklassige Anleihen von Technologiekonzernen verloren seit Jahresbeginn neun Prozent. Die großen Cloud-Anbieter dürften 2026 Anleihen über 182 Milliarden US-Dollar ausgeben, 2024 waren es nur 17 Milliarden US-Dollar. Schuldner mit bester Bonität bieten nun Renditen von sechs bis acht Prozent. Die Aktienrückkäufe der Konzerne brachen auf eine Jahresrate von 14 Milliarden US-Dollar ein, nach 105 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

    Fazit

    Die Börse verzeiht keine Fehler mehr. Das Gewinnwachstum bleibt aber hoch und die Bewertung moderat. Wer Technologiewerte hält, sollte breiter streuen. Eine Alternative können laut BofA die Anleihen der Technologieriesen sein.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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