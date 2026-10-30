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    Die NBP kann ohne ihren Präsidenten ihre Aufgaben nicht wahrnehmen

    Dringende Mitteilung der Narodowy Bank Polski

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    WARSCHAU, Polen, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der derzeit kursierenden Informationen, die für Verwirrung sorgen, möchten wir den offiziellen Standpunkt der NBP bestätigen:Die Grundsätze  der Arbeitsweise des Rates für Geldpolitik sind in Art. 16 des Gesetzes über die Narodowy Bank Polski und in der vom Rat verabschiedeten Geschäftsordnung festgelegt.

    Narodowy Bank Polski

    Gemäß dem Gesetz über die Narodowy Bank Polski ist der Präsident der NBP Vorsitzender des Rates für Geldpolitik und hat insbesondere die ausschließliche Befugnis, dessen Sitzungen einzuberufen.

    Ein im Voraus benanntes Ratsmitglied darf die Beratungen des Rates für Geldpolitik nur während einer kurzen, vorübergehenden Abwesenheit des Ratsvorsitzenden leiten, wie sie gelegentlich am ersten Sitzungstag vorkommt, an dem keine Beschlüsse gefasst werden und der unter anderem der Vorstellung wirtschaftlicher Analysen gewidmet ist.

    Eine solche Ermächtigung zur Vertretung des Vorsitzenden bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass das benannte Ratsmitglied befugt ist, alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeiten des Ratsvorsitzenden zu übernehmen.

    In der Geschäftsordnung des Rates für Geldpolitik ist festgelegt, dass die Beschlüsse des Rates vom Vorsitzenden und allen an der Abstimmung teilnehmenden Ratsmitgliedern unterzeichnet werden. Gleichzeitig legt das Gesetz über die NBP die konkreten Anforderungen an die Anwesenheit der Ratsmitglieder bei der Beschlussfassung fest.

    Dies bedeutet, dass ein im Voraus benanntes Ratsmitglied den Ratsvorsitzenden nur im Einzelfall und ausschließlich bei bestimmten Handlungen während der Ratssitzung vertreten darf.

    Gleichzeitig soll betont werden, dass alle kollegialen Gremien der NBP – der Rat für Geldpolitik sowie der Vorstand der Narodowy Bank Polski – die Anwesenheit und aktive Beteiligung des Präsidenten der NBP erfordern.

    Die Narodowy Bank Polski ist die Zentralbank der Republik Polen. Die Narodowy Bank Polski ist für die Stabilität der nationalen Währung verantwortlich. Zur Erfüllung dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung erarbeitet die NBP die geldpolitische Strategie sowie die jährlichen geldpolitischen Leitlinien und setzt beide um. Durch die Verwaltung der offiziellen Währungsreserven gewährleistet die NBP das erforderliche Maß an finanzieller Sicherheit des Staates. Als Emittent von Bargeld gewährleistet die NBP die Liquidität im Bargeldzahlungsverkehr.

    Informationen zur Narodowy Bank Polski
    Die Narodowy Bank Polski ist die Zentralbank der Republik Polen.
    https://nbp.pl/en  

    Logo NBP

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