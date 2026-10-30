Börsenstart USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.093,36 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Amazon +4,69 %, Verizon Communications +2,26 %, Salesforce +2,11 %, Boeing +1,59 %, JPMorgan Chase -1,18 %

Flop-Werte: Cisco Systems -3,58 %, Goldman Sachs Group -2,01 %, NVIDIA -1,52 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.627,72 PKT und fällt um -1,56 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +12,36 %, T-Mobile US +4,91 %, Amazon +4,69 %, Dexcom +4,11 %, Roper Technologies +3,53 %

Flop-Werte: Intel -8,31 %, Datadog Registered (A) -7,78 %, AppLovin Registered (A) -7,15 %, Lumentum Holdings -7,00 %, SanDisk Corporation -6,49 %

Der US 500 steht bei 7.617,12 PKT und verliert bisher -0,78 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +12,36 %, Veralto Corporation +8,24 %, Stryker +7,80 %, Cboe Global Markets +7,05 %, CoStar Group +6,57 %

Flop-Werte: Resmed -9,86 %, CDW Corporation -9,47 %, Coinbase -9,07 %, Intel -8,31 %, Zebra Technologies (A) -8,30 %

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