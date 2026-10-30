Resmed: Kurseinbruch bei neunfachem Handelsumsatz

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Resmed-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,10 % zu Buche.

Der Handelsumsatz bei Resmed erreicht schon jetzt das 9,1-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht. Mit dem deutlichen Abschlag entwickelt sich die Aktie erheblich schwächer als der US 500, der um 0,78 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Resmed Aktie damit -6,89 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,97 % gewonnen.

Während Resmed deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,78 %.

Informationen zur Resmed Aktie

ResMed entwickelt Medizintechnik für Schlafapnoe und respiratorische Erkrankungen. Kernprodukte sind CPAP-/BiPAP-Geräte, Beatmungsgeräte und vernetzte Masken/Softwarelösungen. Starke Marktstellung im globalen Schlafapnoe-Markt. Wichtige Wettbewerber: Philips, Fisher & Paykel, Löwenstein. USP: breite Cloud-Plattform, hohe Datenkompetenz, starke Patienten- und Klinik-Integration.

Es gibt 141 Mio. Resmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,63 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Resmed erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,95 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,15 %, über 10 Jahre bei 15,19 %.

Resmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,89 % 1 Monat +6,91 % 3 Monate +14,10 % 1 Jahr -3,93 %

So schlagen sich die Wettbewerber von Resmed

Stand: 30.10.2026, 16:00 Uhr

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,02 %.

Resmed Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Resmed Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Resmed Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.