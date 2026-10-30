🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsResmed AktievorwärtsNachrichten zu Resmed

    Resmed: Kurseinbruch bei neunfachem Handelsumsatz

    Das bewegt die Anleger

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Resmed bricht um 9,86 % ein, während Koninklijke Philips und Medtronic nahezu unverändert notieren.

    Das bewegt die Anleger - Resmed: Kurseinbruch bei neunfachem Handelsumsatz
    Foto: adobe.stock.com

    Der Handelsumsatz bei Resmed erreicht schon jetzt das 9,1-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht. Mit dem deutlichen Abschlag entwickelt sich die Aktie erheblich schwächer als der US 500, der um 0,78 % nachgibt.

    Resmed Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.10.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Resmed-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,10 % zu Buche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.106,82€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.120,00€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Wochensicht hat die Resmed Aktie damit -6,89 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,97 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Resmed deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,78 %.

    Informationen zur Resmed Aktie

    ResMed entwickelt Medizintechnik für Schlafapnoe und respiratorische Erkrankungen. Kernprodukte sind CPAP-/BiPAP-Geräte, Beatmungsgeräte und vernetzte Masken/Softwarelösungen. Starke Marktstellung im globalen Schlafapnoe-Markt. Wichtige Wettbewerber: Philips, Fisher & Paykel, Löwenstein. USP: breite Cloud-Plattform, hohe Datenkompetenz, starke Patienten- und Klinik-Integration.

    Es gibt 141 Mio. Resmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,63 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Resmed erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,95 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,15 %, über 10 Jahre bei 15,19 %.

    Resmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,89 %
    1 Monat +6,91 %
    3 Monate +14,10 %
    1 Jahr -3,93 %
    Stand: 30.10.2026, 16:00 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von Resmed

    Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,02 %.

    Resmed Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Resmed Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Resmed Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Resmed

    -9,31 %
    -6,55 %
    +6,20 %
    +12,95 %
    -4,16 %
    +63,76 %
    -6,76 %
    +284,36 %
    +2.471,81 %
    ISIN:US7611521078WKN:895878
    Resmed direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das bewegt die Anleger Resmed: Kurseinbruch bei neunfachem Handelsumsatz Resmed bricht um 9,86 % ein, während Koninklijke Philips und Medtronic nahezu unverändert notieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     