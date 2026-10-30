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    Ukraine greift wieder russische Raffinerien an

    Moskau

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine griff erneut russische Raffinerien an
    • Drei Raffinerien sowie ein Gaskomplex angegriffen
    • Bei Löscharbeiten kamen zwei Männer ums Leben
    Moskau - Ukraine greift wieder russische Raffinerien an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MOSKAU (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat nach Angaben aus Moskau seine Angriffe auf russische Raffinerien wieder aufgenommen. "Wir hatten eine Zeit lang eine Pause. Doch heute wurden die Angriffe ... wieder aufgenommen, und unsere Betriebe arbeiten unter Schutzmaßnahmen", zitierte die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti Vizeministerpräsident Alexander Nowak. Insgesamt seien drei Raffinerien und ein Gas-Chemiekomplex angegriffen worden. Eine Anlage wurde demnach "geringfügig" beschädigt. Nähere Angaben zu den Angriffszielen und den eingesetzten Waffen machte er dabei nicht.

    Zuvor hatten militärnahe ukrainische Telegramkanäle Aufnahmen von Bränden auf einem Gelände verbreitet, das zur Raffinerie Nowokuibischewsk im Gebiet Samara gehören soll. Das staatsnahe ukrainische Rüstungsunternehmen Fire Point veröffentlichte eine Karte, wonach der Angriff mit Drohnen des Typs FP-1 aus Unternehmensproduktion durchgeführt wurde. Eine Bestätigung für den Angriff von offizieller Seite lag zunächst nicht vor. Bei den Aufräum- und Löscharbeiten kamen russischen Staatsmedien zufolge zwei Männer ums Leben. Die Anlagen wurden mehrfach bereits von ukrainischen Drohnen angegriffen.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion und greift dabei immer wieder auch weit entfernte Industrieanlagen im russischen Hinterland an. Washington hatte Kiew wiederholt aufgefordert, Angriffe auf russische Erdölverarbeitungsanlagen zu unterlassen, damit die weltweiten Spritpreise nicht noch weiter in die Höhe getrieben werden. Daraufhin stellte die Ukraine ihre Attacken auf Raffinerien für rund zwei Wochen ein./ast/DP/zb






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