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    Reddit und Pinterest stürzen ab: Google-KI löst Börsenbeben aus!

    KI-Schock

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    Reddit und Pinterest stürzen an der Börse ab. Googles KI-Suche bedroht Reddits Nutzerzahlen, während Pinterest mit schwachen Umsätzen und Prognosen enttäuscht.

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    KI-Schock - Reddit und Pinterest stürzen ab: Google-KI löst Börsenbeben aus!
    Foto: Brett Jordan - Unsplash

    Die nächste Schockwelle erfasst die Social-Media-Branche. Während Reddit trotz glänzender Geschäftszahlen vor einem massiven Nutzerschwund warnt, enttäuscht Pinterest mit schwachen Umsätzen und einem düsteren Ausblick. Die Aktien beider Unternehmen geraten am Freitag unter die Räder. Reddit bricht im vorbörslichen US-Handel um rund 23 Prozent ein, Pinterest verliert etwa acht Prozent. Wie Reuters berichtet, könnten bei anhaltenden Kursverlusten insgesamt rund 6,6 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren gehen.

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    Für Reddit wird ausgerechnet die künstliche Intelligenz von Google zum Problem. Der Konzern meldete für das dritte Quartal einen Umsatzsprung um 53 Prozent auf 895 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 283 Millionen US-Dollar. Dennoch wachsen die Sorgen. Im Oktober gingen die Zugriffe über Suchmaschinen durchschnittlich um mehr als eine Million pro Woche zurück. Hält dieser Trend an, könnte die Zahl der täglich aktiven Nutzer im vierten Quartal gegenüber den zuletzt 130,3 Millionen um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz sinken.

    Verantwortlich dafür könnten vor allem Googles KI-Übersichten und der neue KI-Modus sein. Nutzer erhalten Antworten zunehmend direkt in der Suchmaschine, ohne Reddit besuchen zu müssen. JPMorgan verweist zusätzlich auf Änderungen bei der Bewertung maschinell übersetzter Inhalte. Besonders alarmierend: In den USA sank die Zahl der täglich aktiven Reddit-Nutzer bereits um zwei Prozent auf 50,7 Millionen.

    Reddit-Chef Steve Huffman will gegensteuern und künftig für einen Großteil der Inhalte eine Anmeldung verlangen. Damit sollen automatisierte Datenzugriffe erschwert und Nutzer stärker an die Plattform gebunden werden. Gleichzeitig bleiben die finanziellen Verpflichtungen hoch. Reddit hat seine Cloud-Verträge mit Amazon und Google bis 2029 verlängert und sich dabei zu Ausgaben von insgesamt 1,46 Milliarden US-Dollar verpflichtet.

    Auch Pinterest erlebt einen heftigen Rückschlag. Der Umsatz stieg im dritten Quartal zwar um zwölf Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar, blieb aber hinter den erwarteten 1,21 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,46 US-Dollar statt der prognostizierten 0,49 US-Dollar. Für das Schlussquartal erwartet Pinterest Erlöse zwischen 1,425 Milliarden und 1,475 Milliarden US-Dollar und verfehlt damit ebenfalls die Markterwartungen.

    Dabei zählt die Plattform inzwischen den Rekordwert von 661 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Das Problem liegt in der Monetarisierung. Änderungen der europäischen Regeln für geringwertige Warensendungen belasten grenzüberschreitende Händler und deren Werbeausgaben. Laut RBC traf dieser Effekt das Unternehmen früher und stärker als erwartet. Der europäische Umsatz stagnierte bei 193 Millionen US-Dollar.

    Für beide Aktien setzt sich damit die Talfahrt fort. Bereits vor den jüngsten Kursverlusten hatte Reddit seit Jahresbeginn rund 44 Prozent eingebüßt, Pinterest etwa 23 Prozent.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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